Francis Kaufmann, la decisione shock: cosa succede

Charles Francis Kaufmann, 46enne cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, ha sorpreso la difesa rinunciando al mandato del suo avvocato. Ha dichiarato pubblicamente: “Voglio difendermi da solo”. Tuttavia, come previsto dall’ordinamento italiano, l’autodifesa non è consentita––perché in Italia la difesa tecnica è obbligatoria per legge

Perché in Italia l’autodifesa non è possibile

Kaufmann ha spiegato di essersi ispirato a procedure statunitensi, dove talvolta l’imputato può rappresentarsi in aula. Ma nel sistema giuridico italiano, questa opzione non è prevista. Appena la revoca ufficiale dell’incarico è stata comunicata, la Procura ha provveduto a nominare un avvocato d’ufficio per garantire la difesa obbligatoria.

Lo stato dell’indagine e l’attesa per l’interrogatorio

Kaufmann è attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia, isolamento nella sezione psichiatrica. In precedenza aveva affermato di essere innocente e convinto che “il tribunale lo riconoscerà”. Durante l’interrogatorio videocollegato chiedeva di parlare prima con il suo legale e il consolato americano, poi ha scelto il silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere alle domande dei magistrati.

