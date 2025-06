Bruno, chi è l’imprenditore morto in un incidente: la sua auto travolta così

Una notte che doveva essere ordinaria si è trasformata in tragedia lungo una strada della provincia di Bologna, spezzando la vita di un uomo e lasciando una famiglia nel dolore più profondo. A far da innesco, una fuga spericolata a bordo di una BMW che non si sarebbe fermata a un controllo dei carabinieri. Una sequenza rapida e violenta, con epilogo drammatico: uno schianto, un arresto e una comunità sconvolta.

Incidente mortale a San Matteo della Decima

Erano circa le 2.30 di notte, quando l’incrocio tra via Nuova e via Fossetta, nella frazione di San Matteo della Decima (comune di San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna), è diventato il teatro di un incidente mortale. Una BMW con tre giovani a bordo lanciata a tutta velocità – da quanto emerge per sfuggire ai carabinieri -, ha impattato violentemente contro una Renault Clio che procedeva in direzione opposta.

Auto forza il posto di blocco e si schianta

A bordo della Clio viaggiavano Bruno Ansaloni, 56 anni, imprenditore agricolo di Sant’Agata Bolognese, e la moglie 51enne. L’uomo, seduto sul lato passeggero, è morto sul colpo. La donna, alla guida, è rimasta gravemente ferita ed è stata operata d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna. I due stavano andando a prendere uno dei figli da una festa. Come riportato da Il Messaggero, “i carabinieri hanno inseguito a distanza l’auto, nel tentativo di allertare altri automobilisti”.

