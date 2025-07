Forte tempesta colpisce il paese: danni a strade e abitazioni (VIDEO)

Forte tempesta colpisce il paese: danni a strade e abitazioni. Le immagini scorrono rapide, spietate: raffiche impetuose che piegano i pali della luce, torrenti d’acqua che invadono strade trasformate in fiumi improvvisi, auto trascinate dalla furia degli elementi. In sottofondo, si sentono le voci spezzate dalla paura e dall’incredulità. Sono video girati da cittadini, diffusi rapidamente sui social e rilanciati anche da Il Messaggero, testimonianze dirette di un evento meteorologico estremo che ha preso alla sprovvista intere comunità. Non si tratta di una tempesta qualunque: questa volta, la natura ha deciso di alzare la voce.

Eventi meteo estremi: il ritorno dell’imprevedibilità

Forti piogge, raffiche di vento e un’alluvione lampo stanno riscrivendo, in queste ore, la normalità di un territorio che, almeno in apparenza, sembrava immune a scenari così drammatici. Le previsioni del Directorate General of Meteorology (DGM) hanno lanciato l’allerta: condizioni meteo estreme potrebbero persistere per giorni, con un rischio crescente di frane, smottamenti e interruzioni della viabilità. “Le piogge potrebbero superare la media stagionale in meno di 48 ore”, ha dichiarato un portavoce dell’agenzia meteorologica. Le autorità locali si sono mobilitate con piani di emergenza, ma la portata dell’evento ha superato ogni aspettativa.

Venti fortissimi: la forza della natura sotto gli occhi di tutti

A colpire maggiormente è la violenza del vento: video amatoriali mostrano raffiche che raggiungono i 100 km/h, strappando via coperture, spezzando rami, sollevando oggetti come fossero foglie. Le immagini diffuse online parlano da sole: c’è chi, affacciato alla finestra, osserva le strade trasformarsi in fiumi in piena, chi filma la pioggia orizzontale che si abbatte con furia su edifici e automobili.

Le immagini, rilanciate da Il Messaggero, mostrano strade allagate e persone costrette a mettersi in salvo tra le onde di fango e i detriti.

Le condizioni di visibilità sono precarie, mentre interi quartieri risultano isolati. In alcuni casi, si sono registrati blackout temporanei e l’interruzione dei collegamenti stradali principali. Le autorità stanno invitando la popolazione a non uscire di casa e a evitare viaggi non essenziali.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva