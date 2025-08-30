Formula 1, GP Olanda: pole a Piastri davanti a Norris, Verstappen terzo

Al rientro dalla pausa estiva la Formula 1 non cambia copione: è ancora McLaren a dominare la scena. Ma la sorpresa arriva nel momento decisivo delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda: non è Lando Norris, grande favorito dopo aver comandato tutte e tre le sessioni di libere e aver infranto il record della pista in Q2, a conquistare la pole position.

A imporsi è invece Oscar Piastri, leader del Mondiale, che nel finale piazza il giro perfetto in 1:08.662, nuovo primato assoluto del circuito di Zandvoort. Solo 12 millesimi hanno separato i due piloti della scuderia di Woking.

Verstappen terzo

Insegue la Red Bull di Max Verstappen, staccato di 263 millesimi dal tempo di Piastri e costretto ad accontentarsi della seconda fila davanti al pubblico di casa. Grande prova anche di Isack Hadjar con la Racing Bulls, quarto a sorpresa davanti a George Russell con la Mercedes.

Ferrari in seconda e terza fila, gli esclusi eccellenti

La Ferrari porta entrambi i suoi piloti in top 10: Charles Leclerc partirà sesto (+0.678) davanti al compagno Lewis Hamilton (+0.728). Un risultato che lascia comunque intravedere margini di miglioramento per la gara, dopo un weekend sin qui complicato.

Chiudono la top 10 Lawson (Racing Bulls), Sainz (Williams) e Alonso (Aston Martin). Fuori in Q2 il giovane Andrea Kimi Antonelli, che scatterà dall’undicesima posizione con la Mercedes.

Griglia di partenza GP Olanda

Piastri (McLaren) – 1:08.662 Norris (McLaren) – +0.012 Verstappen (Red Bull) – +0.263 Hadjar (Racing Bulls) – +0.546 Russell (Mercedes) – +0.593 Leclerc (Ferrari) – +0.678 Hamilton (Ferrari) – +0.728 Lawson (Racing Bulls) – +0.838 Sainz (Williams) – +0.843 Alonso (Aston Martin) – +0.968 Antonelli (Mercedes) – out in Q2

Spettacolo garantito

La McLaren si conferma la monoposto da battere, ma con Verstappen in agguato e le Ferrari pronte a rimontare, la gara di Zandvoort promette spettacolo e colpi di scena già dalle prime curve.

