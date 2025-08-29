x

Formula 1, GP Olanda: McLaren al comando, Ferrari in crisi nelle prime libere

Dopo tre settimane di pausa estiva, la Formula 1 riparte in Olanda con le prime prove libere a Zandvoort, e il verdetto è chiaro: comanda la McLaren.
Il miglior tempo è di Lando Norris, che chiude in 1’10’’278, tre decimi meglio del compagno Oscar Piastri. Una superiorità netta, conferma della forza delle vetture papaya anche dopo la lunga sosta.

Aston Martin e Red Bull inseguono

Alle spalle del duo McLaren, ma distanti oltre mezzo secondo, si piazzano le Aston Martin di Stroll e Fernando Alonso. Quinto posto per Alexander Albon, sesto Max Verstappen a 94 centesimi da Norris.
Il campione del mondo ha chiuso anzitempo la sessione finendo lungo e parcheggiando la sua Red Bull nella ghiaia. Stesso destino per il rookie emiliano Kimi Antonelli con la Mercedes, autore di un’uscita che lo ha relegato a 4 secondi dalla vetta.

Ferrari lontanissima

La grande delusione è la Ferrari: Charles Leclerc non va oltre il 14° posto, seguito subito da Lewis Hamilton. Entrambi hanno girato praticamente con lo stesso crono, a quasi 1,7 secondi da Norris, un’enormità in termini di prestazioni.
La Rossa è apparsa inefficace sia sul giro secco che nel passo gara, con segnali preoccupanti in vista del weekend. Hamilton, dal canto suo, è stato protagonista di un 360° spettacolare, riuscendo a controllare la monoposto ed evitare l’uscita.

La Top 10

Completano le prime dieci posizioni: Russell, Sainz, Bortoleto e Gasly. Nel pomeriggio, alle 16, in programma la seconda sessione di libere, in cui la Ferrari sarà chiamata a reagire per non compromettere già da subito il weekend olandese.

