Formula 1, GP Olanda: McLaren al comando, Ferrari in crisi nelle prime libere

Dopo tre settimane di pausa estiva, la Formula 1 riparte in Olanda con le prime prove libere a Zandvoort, e il verdetto è chiaro: comanda la McLaren.

Il miglior tempo è di Lando Norris, che chiude in 1’10’’278, tre decimi meglio del compagno Oscar Piastri. Una superiorità netta, conferma della forza delle vetture papaya anche dopo la lunga sosta.

Our top three in first practice 👀



🥇 Norris

🥈 Piastri

🥉 Stroll #F1 #DutchGP pic.twitter.com/f4lBbqKbBe — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

Aston Martin e Red Bull inseguono

Alle spalle del duo McLaren, ma distanti oltre mezzo secondo, si piazzano le Aston Martin di Stroll e Fernando Alonso. Quinto posto per Alexander Albon, sesto Max Verstappen a 94 centesimi da Norris.

Il campione del mondo ha chiuso anzitempo la sessione finendo lungo e parcheggiando la sua Red Bull nella ghiaia. Stesso destino per il rookie emiliano Kimi Antonelli con la Mercedes, autore di un’uscita che lo ha relegato a 4 secondi dalla vetta.

Ferrari lontanissima

La grande delusione è la Ferrari: Charles Leclerc non va oltre il 14° posto, seguito subito da Lewis Hamilton. Entrambi hanno girato praticamente con lo stesso crono, a quasi 1,7 secondi da Norris, un’enormità in termini di prestazioni.

La Rossa è apparsa inefficace sia sul giro secco che nel passo gara, con segnali preoccupanti in vista del weekend. Hamilton, dal canto suo, è stato protagonista di un 360° spettacolare, riuscendo a controllare la monoposto ed evitare l’uscita.

La Top 10

Completano le prime dieci posizioni: Russell, Sainz, Bortoleto e Gasly. Nel pomeriggio, alle 16, in programma la seconda sessione di libere, in cui la Ferrari sarà chiamata a reagire per non compromettere già da subito il weekend olandese.

