Formula 1, GP Olanda: Norris ancora davanti, Alonso si inserisce tra le McLaren nelle FP2

La McLaren conferma la sua forza anche nel secondo turno di prove libere del Gran Premio d’Olanda. Lando Norris chiude ancora al comando con il tempo di 1’09’’890, seguito a sorpresa dalla Aston Martin di Fernando Alonso, staccato di appena 87 millesimi. Terzo tempo per Oscar Piastri, a soli 2 millesimi dallo spagnolo.

Russell e l’episodio ai box

Quarto tempo per George Russell (+0.384), protagonista anche di un episodio curioso ai box: il pilota Mercedes è stato costretto a una brusca frenata per evitare il contatto con la McLaren di Piastri che aveva cambiato traiettoria. La Direzione gara ha multato la McLaren con una sanzione da 5.000 euro per non aver guidato correttamente il pilota australiano nella manovra.

Verstappen ancora in ombra

Il campione del mondo Max Verstappen non riesce a brillare davanti al pubblico di casa: solo quinto tempo a 588 millesimi da Norris.

In risalita invece la Ferrari, che dopo le difficoltà del mattino piazza Lewis Hamilton al sesto posto, nonostante un altro testacoda spettacolare, il secondo della giornata.

Leclerc ottavo, Tsunoda davanti, Antonelli ancora in difficoltà

Settimo tempo per Yuki Tsunoda con la Red Bull, ottavo Charles Leclerc, il cui ritardo dalla vetta sfiora il secondo pieno (+0.944). A chiudere la top ten Franco Colapinto con l’Alpine e Nico Hulkenberg con la Sauber.

Dodicesima posizione per il rookie Andrea Kimi Antonelli: l’emiliano non ha ancora trovato il giusto feeling con l’asfalto di Zandvoort, ma migliora rispetto al mattino risalendo dall’ultima piazza della FP1.

Due interruzioni con bandiera rossa

La sessione è stata interrotta due volte: nelle prime fasi per un incidente di Lance Stroll alla curva 3, che ha distrutto la parte destra della sua Aston Martin, e nel finale per l’uscita di pista di Alexander Albon alla curva Tarzan.

Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per i piloti, ma danni significativi alle monoposto, soprattutto per Stroll.

Con la McLaren al comando e Alonso competitivo, il weekend di Zandvoort si preannuncia ricco di colpi di scena.

