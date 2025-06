Formicolio notturno: se ti si ‘addormentano’ le mani questo è quello che devi sapere

Un leggero formicolio alle mani può sembrare un fastidio momentaneo, spesso trascurato o attribuito a una posizione scomoda. Ma cosa succede quando quella sensazione si fa più insistente, compare di notte e finisce per accompagnarci anche nelle ore diurne? Non sempre è facile riconoscere i segnali che il nostro corpo ci invia e capire da cosa possano dipendere. In alcuni casi, dietro quel formicolio si cela una condizione ben precisa e più diffusa di quanto si pensi.

Formicolio notturno alle mani: qual è la causa

Quando il formicolio alle mani diventa un compagno fisso della notte, e talvolta inizia a manifestarsi anche durante la giornata, è opportuno non sottovalutare il problema. Potrebbe trattarsi della Sindrome del Tunnel Carpale, una condizione dovuta alla compressione del nervo mediano, uno dei principali nervi sensitivi e motori della mano.

Questo nervo scorre lungo il braccio e attraversa il polso tramite un canale stretto: il tunnel carpale. Se lo spazio in questo passaggio si riduce, la pressione sul nervo aumenta, dando origine a sintomi come formicolio, intorpidimento e, nei casi più gravi, dolore persistente.

Mani ‘addormentate’: perché succede

Secondo la dottoressa Marina Faccio, medico specialista in chirurgia della mano, la causa della compressione del nervo può essere “multifattoriale”. In alcuni casi, si tratta di fattori ormonali, come quelli legati alla gravidanza o alla menopausa, che possono provocare un aumento dei fluidi nei tessuti, restringendo il tunnel carpale.

In altre situazioni, invece, il problema deriva da movimenti ripetitivi della mano e del polso. Attività lavorative manuali, l’uso frequente del computer, o certi hobby che coinvolgono gesti ripetuti, possono progressivamente sollecitare l’area, favorendo l’insorgenza della sindrome. Anche condizioni come diabete, artrite reumatoide o obesità possono rappresentare fattori di rischio aggiuntivi.

