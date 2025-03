Home | Fiorentina vs Panathinaikos: pronostico e quote

La Conference League 2024/2025 continua con le sfide di ritorno degli ottavi di finale. Tra queste, spicca l’incontro tra Fiorentina e Panathinaikos, che si terrà giovedì 13 marzo allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita è cruciale per entrambe le squadre, soprattutto per i gigliati, chiamati a ribaltare il 3-2 subito all’andata ad Atene. Analizziamo le prospettive di questa avvincente sfida.

Fiorentina e Panathinaikos: statistiche e quote

La Fiorentina, allenata da Raffaele Palladino, si trova in una situazione di rincorsa. Dopo la sconfitta subita in Grecia, i viola devono vincere per avanzare ai quarti di finale. Il match di andata si era aperto con un doppio svantaggio, ma i goal di Beltran e Fagioli avevano momentaneamente riequilibrato il risultato, prima che il Panathinaikos trovasse la rete decisiva con Tete al 55‘. In Serie A, la Fiorentina ha incassato una sconfitta di misura contro il Napoli, scivolando in ottava posizione.

Dall’altra parte, il Panathinaikos si trova in una posizione di vantaggio, potendo contare su un pareggio per superare il turno. La squadra di Rui Vitoria ha iniziato fortemente la partita di andata con le reti di Swiderski e Maksimovic. Nel campionato greco, il Panathinaikos ha recentemente pareggiato 1-1 contro l’Atromitos, mantenendo il terzo posto in classifica.

Tra le opzioni di scommessa, il segno a favore della vittoria della Fiorentina è quotato a 1,62 da GoldBet. L’opzione Over 0.5 primo tempo è quotata a 1,35 da Lottomatica, mentre il segno Gol è a 1,85 da Sisal.

In chiusura, la sfida tra Fiorentina e Panathinaikos promette di essere avvincente, con i viola chiamati a dare il massimo per ribaltare il risultato di andata. Le quote evidenziano una leggera preferenza per i padroni di casa, ma il calcio ci ha insegnato che nulla è scontato. Segui il match per scoprire chi avrà la meglio e chissà, magari potrai confrontare le tue previsioni con quelle degli esperti. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!