Fiorentina, con Pioli nasce il nuovo Gudmundsson: “Ma voi italiani siete pazzi”

La Fiorentina prepara il big match di sabato sera al Franchi contro i campioni d’Italia del Napoli circondato dall’entusiasmo di un pubblico sempre caldo e vicino alla squadra. E fra i Viola c’è un protagonista che non vede l’ora di riprendersi la scena. Dopo una stagione sottotono e nonostante un piccolo infortunio rimediato durante la pausa delle nazionali, Albert Gudmundsson ha intenzione di vivere la stagione del riscatto.

.@acffiorentina, sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore per Gudmunsson https://t.co/S7eEIbMT9E — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 9, 2025

Il numero 10 viola vuole tornare a trascinare la squadra e per farlo si affida a Stefano Pioli, arrivato in estate a portare la sua esperienza nello spogliatoio gigliato. La squadra si è rinforzata, non ha ceduto i suoi giocatori migliori e ora la piazza può sognare in grande.

Gudmundsson ha parlato in esclusiva a Sportmediaset raccontando le sue sensazioni in vista della sfida con i campioni d’Italia: “Il Napoli è un top club, sono una squadra molto forte e non sarà facile. Sono una delle favorite per lo scudetto: averlo vinto lo scorso anno li rende favoriti in automatico. Quest’estate hanno anche comprato giocatori forti quindi per me sono tra i favoriti”.

Sul piccolo infortunio rimediato con la nazionale islandese ha spiegato: “Sì, onestamente ho pensato: ‘Cavolo, ci risiamo’ ma alla fine ti rialzi e pensi a tornare il più presto possibile. Alla fine non è un infortunio grave, è stato solo un momento e ora voglio solo tornare a giocare. Sto facendo di tutto per esserci questo weekend e spero di esserci”.

Fiorentina, Gudmundsson è pronto a stupire

Con l’arrivo di Pioli, Gudmundsson dice di aver trovato fiducia e stimoli: “Penso che tutti abbiano visto come ha alzato il livello con il suo carattere, la sua esperienza e personalità. Ha trasmesso la giusta mentalità a tutti, è stato un bene per tutta la squadra ma anche per me. Sento che crede molto in me e ora sta a me ripagare la fiducia”.

Impossibile non toccare l’argomento Fantacalcio, diventato una vera mania per i tifosi italiani: “Io non ci gioco e non ho la mia squadra ma vedo quanto gli italiani diventino pazzi per il Fantacalcio. In Islanda ne abbiamo uno simile ma siamo meno pazzi degli italiani. È divertente vedere gli italiani che mi scrivono sui social e diventino pazzi per il Fantacalcio”.

Leggi anche: