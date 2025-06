Fiorentina, ad un passo l’arrivo di Mattia Viti dall’Empoli: colpo giovane per la difesa

La Fiorentina ha messo a segno un nuovo colpo di mercato. Mattia Viti sarà il prossimo rinforzo per il reparto difensivo viola. La trattativa, anticipata in esclusiva dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, è stata confermata oggi dallo stesso giornalista: il club toscano ha definito l’operazione in prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 5 milioni di euro, con l’aggiunta di una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Operazione low cost per un talento italiano

Classe 2002, Viti è un difensore mancino italiano cresciuto nel vivaio dell’Empoli, club che nell’estate del 2022 lo aveva ceduto al Nizza per circa 13 milioni di euro. Dopo un’esperienza altalenante in Francia, e una parentesi di ritorno proprio all’Empoli, il giocatore era rientrato al Nizza per fine prestito. Ora, per lui, una nuova occasione di crescita in Serie A con la maglia della Fiorentina.

Terzo colpo estivo: Dzeko, Fazzini e ora Viti

Con l’arrivo di Viti, la Fiorentina conferma la strategia di puntare su profili giovani e italiani, una scelta chiara del club in vista della nuova stagione. Il difensore è il terzo acquisto estivo, dopo quelli di Edin Dzeko (arrivato a parametro zero) e del centrocampista Jacopo Fazzini, prelevato proprio dall’Empoli.

Un rinforzo per la retroguardia viola

Mattia Viti porta con sé qualità tecniche e fisiche, oltre a una buona esperienza nonostante la giovane età. Si tratta di un centrale moderno, abile in fase di impostazione e con margini di miglioramento significativi. Alla Fiorentina sarà chiamato a competere per una maglia da titolare, in un contesto che punta a tornare protagonista in campionato e in Europa.

