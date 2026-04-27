La pausa forzata di aprile ha tolto alla Formula 1 la continuità del weekend di gara, ma non ha fermato il lavoro di chi sta inseguendo prestazione e certezze. In casa Ferrari la risposta è arrivata in pista: un filming day a Monza utilizzato come banco prova per portare su asfalto una versione aggiornata della SF-26, con l’obiettivo di arrivare al GP di Miami con un pacchetto più completo e, soprattutto, più chiaro dal punto di vista dei dati.

L’idea è semplice: anticipare quanto possibile la validazione delle soluzioni sviluppate a Maranello, riducendo l’area delle “ipotesi” e trasformandola in numeri misurabili. In un campionato che, almeno fin qui, ha mostrato margini sottili e valori che cambiano in base a circuito, condizioni e gestione dell’energia, ogni chilometro utile diventa prezioso. E i 200 km concessi dal regolamento per i filming day, se impiegati con metodo, possono valere quasi quanto un’intera sessione di prove libere in un weekend complicato come quello americano, segnato dal format Sprint.

Perché il filming day a Monza è diventato un test chiave

Un filming day non è un test “libero” nel senso classico: chilometraggio limitato, gomme e procedure controllate, obiettivi mirati. Proprio per questo, però, può trasformarsi in uno strumento chirurgico quando il calendario non offre molti appigli e quando il prossimo fine settimana di gara rischia di essere troppo corto per fare esperimenti. A Miami, infatti, il tempo utile per provare soluzioni diverse è ridotto: con il format Sprint, la finestra per impostare la macchina e raccogliere riscontri comparabili si stringe, e arrivare in Florida con un pacchetto ancora “da capire” sarebbe un rischio enorme.

La scelta di Monza ha anche un significato tecnico evidente. Il tracciato brianzolo è un laboratorio naturale per l’efficienza aerodinamica: lunghi rettilinei, frenate decise, necessità di stabilità nei cambi di direzione e, soprattutto, un contesto che rende immediatamente visibili i pro e i contro di un’ala posteriore pensata per ridurre la resistenza. Quando una squadra prova componenti che impattano su drag, bilanciamento e comportamento alle alte velocità, farlo in un luogo dove queste variabili “pesano” davvero aiuta a separare rapidamente le soluzioni buone da quelle che creano più problemi di quanti ne risolvano.

In più, il lavoro fatto in un filming day non si limita al cronometro. Conta la coerenza dei sensori, la stabilità delle letture, la ripetibilità dei run, la qualità delle correlazioni tra pista e simulatore. Se il pacchetto nuovo produce segnali chiari, allora il team può arrivare al weekend successivo con un piano più netto: cosa montare, cosa lasciare in standby, cosa combinare con assetti differenti. Se invece le indicazioni sono “sporche” o contraddittorie, meglio scoprirlo prima, e non nel momento in cui un’intera sessione di prove può essere bruciata da un solo tentativo sbagliato.

In questo quadro, la giornata a Monza assume un valore che va oltre il singolo componente: è un passaggio di metodo, quasi una “prova generale” di come Ferrari intende gestire la fase centrale della stagione, cercando risposte rapide senza trasformare ogni weekend in un salto nel buio.

Cosa cambia sulla SF-26: ala posteriore rivista e pacchetto più completo

Il cuore dell’aggiornamento provato sulla SF-26 riguarda l’aerodinamica e, in particolare, la zona posteriore. La vettura è scesa in pista con una configurazione che include una nuova interpretazione dell’ala posteriore, pensata per migliorare l’efficienza complessiva: non solo “meno resistenza”, ma un compromesso più favorevole tra velocità di punta e stabilità, tra carico necessario per far lavorare le gomme e pulizia dei flussi per proteggere il retrotreno nelle fasi critiche.

Il punto non è soltanto la forma dell’ala in sé, ma il modo in cui questa interagisce con il resto dell’auto. Un’ala diversa cambia il bilanciamento aerodinamico, sposta la sensibilità della vettura alle altezze da terra, può influenzare il comportamento in frenata e in trazione. Per questo, quando si parla di “pacchetto”, bisogna immaginare un insieme: ala posteriore, possibili adattamenti sull’ala anteriore, interventi sul fondo e sulle superfici che guidano i flussi verso il diffusore.

Nel filming day, la squadra ha impostato un lavoro di raccolta dati proprio per capire se il guadagno teorico diventa guadagno reale senza introdurre instabilità. In un’era in cui la prestazione dipende molto anche dalla prevedibilità della macchina, la priorità è trovare una base che permetta a Lewis Hamilton e Charles Leclerc di spingere con continuità, senza dover guidare “in difesa” per gestire un retrotreno nervoso o un anteriore che non dà fiducia.

Un altro elemento centrale è il contesto regolamentare e operativo con cui la stagione sta convivendo: la gestione dell’energia e le procedure sportive stanno diventando sempre più determinanti nel modo in cui si prepara un weekend. Se l’auto cambia comportamento aerodinamico, cambiano anche le finestre di utilizzo della potenza e le strategie di assetto. Ecco perché Ferrari ha bisogno di arrivare a Miami con un pacchetto già “messo in ordine”, non soltanto montato.

Dal punto di vista dei piloti, poi, un filming day consente di dare un primo feedback qualitativo che non sostituisce la gara, ma può indirizzare scelte decisive. Sensazioni come stabilità in ingresso curva, progressività del carico, trazione in uscita e risposta ai cambi di direzione non si misurano solo con un dato: si percepiscono. E quando l’obiettivo è fare un salto di prestazione, la somma di sensori e sensazioni diventa la bussola per decidere cosa portare davvero al prossimo appuntamento.

Miami come spartiacque: cosa aspettarsi dalla Ferrari dopo l’evoluzione

Il GP di Miami arriva in un momento delicato e potenzialmente decisivo: dopo un periodo senza gare, le gerarchie rischiano di essere rimesse in discussione non tanto da rivoluzioni improvvise, quanto da pacchetti più maturi e da una migliore comprensione delle vetture. In questa cornice, Ferrari cerca un doppio risultato: un miglioramento prestazionale concreto e una maggiore stabilità di rendimento, così da non dipendere in modo eccessivo dal tipo di circuito o dalle condizioni ambientali.

Portare aggiornamenti non significa automaticamente andare più forte. Il rischio, in una stagione densa di variabili, è che un pacchetto nuovo chieda tempo per essere capito e finisca per complicare la vita proprio nel weekend in cui dovrebbe aiutare. Per questo la preparazione a Monza conta: ridurre l’incertezza, arrivare con configurazioni già ragionate, evitare di trasformare il venerdì in una caccia disperata al set-up. A maggior ragione perché il format Sprint impone scelte rapide: se sbagli direzione, non hai molte occasioni per correggere.

Dal punto di vista strategico, Miami è anche una pista che mette in evidenza compromessi: tratti lenti e tecnici, ma anche allunghi dove l’efficienza paga; curve in cui l’anteriore deve “mordere” e uscita da bassa velocità dove la trazione e la gestione delle gomme diventano centrali. Se il nuovo pacchetto aerodinamico funziona come previsto, ci si può aspettare una Ferrari più solida nelle fasi in cui finora ha alternato picchi e passaggi a vuoto.

La chiave sarà capire quanto il salto sia “pieno”: non un guadagno in un singolo settore, ma un miglioramento distribuito, che renda la macchina più prevedibile e più semplice da mettere nella finestra ideale. È lì che spesso si vince la battaglia moderna: non solo con l’auto più veloce, ma con l’auto che permette di sfruttare meglio ogni giro, ogni gomma e ogni scelta di assetto.

In attesa della pista, il messaggio del filming day è chiaro: Ferrari prova a trasformare la pausa in un acceleratore, non in un vuoto. Monza è stata una tappa di costruzione, non una passerella. E ora il giudice sarà Miami, dove le novità dovranno dimostrare di essere non soltanto interessanti sulla carta, ma efficaci quando conta davvero: nel ritmo, nella gestione del weekend e nella capacità di stare agganciati al gruppo di testa con continuità.