Feldi Eboli – Benevento 5: pronostico e analisi

Benevento 5 si prepara a tornare in campo per affrontare una sfida impegnativa contro la Feldi Eboli, fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie A. Dopo una convincente vittoria contro la Pirossigeno Cosenza, la squadra di Fausto Scarpitti cerca di mantenere alta la motivazione e di dare continuità ai risultati positivi per rientrare nella lotta per i playout. Le sfide non mancano, ma il Benevento 5 è determinato a giocarsi ogni carta disponibile.

Statistiche e quote: Feldi Eboli favorita

La Feldi Eboli, attuale vicecapolista della Serie A, rappresenta una sfida proibitiva per il Benevento 5. La squadra ebolitana, rinvigorita dalla recente vittoria in Coppa Italia, parte con il favore dei pronostici. Ecco alcune statistiche e dati rilevanti:

Feldi Eboli ha vinto le ultime 5 partite consecutive, dimostrando una forma eccezionale.

ha vinto le ultime 5 partite consecutive, dimostrando una forma eccezionale. La squadra ha subito solo 10 gol nelle ultime 6 partite, il che evidenzia una solidità difensiva notevole.

Le quote attuali vedono la Feldi Eboli favorita con una quota di 1.50 per la vittoria, mentre il Benevento 5 è quotato a 5.00.

favorita con una quota di 1.50 per la vittoria, mentre il è quotato a 5.00. Il precedente incontro tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 3-1 a favore della Feldi Eboli.

Nonostante queste statistiche, il tecnico Fausto Scarpitti confida nella determinazione e nel coraggio dei suoi giocatori. “Sappiamo che la sfida è ardua, ma non ci arrenderemo. Ogni partita è un’opportunità per dimostrare il nostro valore,” ha dichiarato Scarpitti alla vigilia del match.

Il match, che si terrà alle 20:30, sarà diretto da Chiara Perona e Domenico De Candia, con Tommaso Vallecaro come cronometrista. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

In conclusione, il Benevento 5 si presenta a questa trasferta con la consapevolezza di non avere nulla da perdere, un approccio che potrebbe rivelarsi vincente. Le quote attuali vedono la Feldi Eboli come favorita, ma la determinazione del Benevento 5 potrebbe sorprendere.