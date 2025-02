Fantastico Matteo Arnaldi, è semifinale! Musetti, che sfortuna

Matteo Arnaldi continua la sua splendida corsa all’ATP 250 di Delray Beach, dove ha conquistato l’accesso alla semifinale dopo aver sconfitto il numero 43 del mondo, Brandon Nakashima, con il punteggio di 7-6, 6-4 in un’ora e 44 minuti di gioco. Una prestazione di alto livello per l’azzurro, che ha dimostrato grande solidità, dopo la durissima maratona contro Learner Tien nel turno precedente.

Il punto di forza di Arnaldi è stato il servizio: non ha mai ceduto il proprio turno di battuta, riuscendo a mantenere la calma anche nei momenti più complessi. Nonostante abbia messo in campo solo il 57% di prime, l’azzurro ha ottenuto una resa del 79%, vincendo l’81% dei punti con la seconda palla. Il break decisivo è arrivato nel settimo game del secondo set, dopo che Arnaldi aveva dominato il tiebreak del primo parziale con il punteggio di 7-2.

Da Buenos Aires, invece, arrivano pessime notizie per Musetti: il nostro numero due, dopo aver superato brillantemente il secondo turno, è stato costretto a ritirarsi dal torneo a causa di uno stiramento al polpaccio sinistro.

Matteo Arnaldi, la semifinale contro Davidovich Fokina

Con questa vittoria, Arnaldi diventa il secondo italiano di sempre a raggiungere le semifinali a Delray Beach, dopo Davide Sanguinetti. Per lui si tratta della terza semifinale in carriera nel circuito ATP. Il suo prossimo avversario sarà Alejandro Davidovich Fokina, che ha avuto la meglio a sorpresa su Taylor Fritz, numero 1 del torneo e vincitore delle ultime due edizioni, con un doppio 7-6.

Il match contro lo spagnolo, già battuto da Arnaldi a Dallas nei giorni scorsi, si disputerà nella notte tra sabato e domenica (alle ore 2 italiane). Non sono ancora chiare le condizioni fisiche di Davidovich Fokina, che ha accusato problemi alla schiena durante il quarto di finale. La sfida sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli appassionati pronti a sostenere Arnaldi nella sua storica cavalcata a Delray Beach.

