Fano Thirteen Cup: pronostici e statistiche dettagliate

Il mondo delle scommesse sportive è sempre in fermento, con tornei e competizioni che offrono una miriade di opportunità per gli appassionati di pronostici e analisi. Un esempio emblematico è il torneo di pallavolo “Fano Thirteen Cup“, un evento che non solo celebra lo sport, ma promuove anche il territorio locale. Questo torneo, riservato alla categoria Under 13 maschile, richiama l’attenzione di squadre provenienti da sette regioni italiane, creando un’atmosfera di entusiasmo e competizione.

Statistiche e Quote della Fano Thirteen Cup

Il “Fano Thirteen Cup” ha visto la partecipazione di 17 formazioni giovanili, tutte pronte a contendersi il prestigioso titolo sui campi della città di Fano. La manifestazione, che si svolgerà dal 17 al 19 aprile, è stata presentata in Sala della Concordia, dove il dirigente della Virtus Marco Mantile ha ripercorso la storia di questo evento. Nato come una scommessa quattro anni fa, oggi il torneo accoglie circa 350 persone tra atleti, tecnici e arbitri. La finalissima si terrà presso il Palazzetto dello Sport Allende sabato 19 aprile alle ore 15.

17 squadre partecipanti

7 regioni rappresentate

350 partecipanti complessivi

600 presenze alberghiere previste

Il torneo non rappresenta solo un’occasione di sport e divertimento, ma anche una significativa opportunità economica per la città, che potrà contare su oltre 600 presenze alberghiere nei tre giorni di competizione. Questo evento è solo uno dei quattro tornei organizzati dalla Virtus, che ha saputo affermarsi come un punto di riferimento nel panorama sportivo locale.

Con la partecipazione di personalità come l’assessore allo Sport Turismo ed Eventi Alberto Santorelli e il presidente della Virtus Emidio Cennerilli, la manifestazione rappresenta un esempio di collaborazione tra diverse realtà locali, dallo sport all’economia. Inoltre, il torneo offre l’accesso al prestigioso “Trofeo 0.13” di Treviso, una competizione che attira l’attenzione di numerosi appassionati e addetti ai lavori.

La “Fano Thirteen Cup” è molto più di un semplice torneo di pallavolo. È un evento che unisce sport, turismo e promozione del territorio, trasformando Fano in un centro nevralgico per la pallavolo giovanile. Con una partecipazione così significativa e il coinvolgimento di diverse realtà locali, il torneo rappresenta una vera e propria festa dello sport. Le quote delle scommesse vedono le squadre locali in posizione di vantaggio, grazie al supporto del pubblico e alla familiarità con i campi di gioco.

