Il famoso italiano muore in un tragico incidente: il dramma in un parcheggio

Strade percorse, chilometri macinati, valigie pronte e appuntamenti segnati in agenda. Il viaggio era uno di quelli che un professionista esperto affronta con la naturalezza di chi ha fatto della mobilità una parte del proprio mestiere. Un incarico da completare, un evento da seguire, qualche fotografia da scattare. Nessuna avvisaglia, nessun segnale. Solo una pausa programmata, in una tranquilla area di sosta, per ricaricare l’auto e ripartire verso casa. (Continua dopo le foto)

Il sole tiepido del pomeriggio, il silenzio di una piazza periferica e qualche turista che passa per caso. Una scena normale, quasi banale, di quelle che ogni giorno si ripetono in centinaia di luoghi. Lì, in quel momento preciso, qualcosa si spezza. Un corpo che improvvisamente cede, una vita che si interrompe senza preavviso. Lo scorrere del tempo rallenta, e in pochi istanti la routine si trasforma in tragedia.

