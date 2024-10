Home | La famosa della Tv italiana ricoverata in ospedale: come sta

La vip è ricoverata in ospedale. A farlo sapere lei stessa con una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram. La donna si è mostrata da un letto di ospedale e ci ha tenuto ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. La famosa della Tv ha spiegato il motivo del suo ricovero nella giornata di mercoledì, 2 ottobre 2024. Poi nella serata di ieri ha aggiornato i suoi fan. (Continua dopo le foto)

Nadia Mayer di “Casa a prima vista” in ospedale

Nadia Mayer è ricoverata in ospedale. L’agente immobiliare del programma di Real Time Casa a prima vista ha annunciato ai suoi fan di trovarsi nella struttura tramite Instagram. La sessantenne è apparsa molto provata nella storia dove spiega il motivo del suo ricovero. “Ho gli aghi nel braccio che mi fanno malissimo, però è per stare meglio. Quindi stasera non posso davvero mancare a vedere insieme a voi la puntata di Casa a prima vista, insieme ai miei due ragazzi. Passerà anche questa. Tornerò senz’altro più forte di prima, ma soprattutto ti fa capire quanta gente speciale c’è intorno a te che lavora quotidianamente, portandoti un sorriso. A entrare qui ti rendi conto di come la salute sia la vera ricchezza”, ha detto la donna. (Continua dopo le foto)

Perché Nadia Mayer è in ospedale

Nadia Mayer ha pubblicato su Instagram alcune storie realizzate in ospedale per informare i suoi follower del ricovero. “Purtroppo non sono in un bel posto. Sono in ospedale perché ho avuto un principio di polmonite e mi stanno rigirando con tutta una serie di analisi”, le sue parole. Tantissimi i messaggi dei fan della protagonista di Casa a prima vista, che le hanno augurato pronta guarigione. Nadia poi è tornata sui social la mattina dopo per dare un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

