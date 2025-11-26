Famiglia nel bosco, perché il padre se n’è andato: cosa c’è dietro la drastica decisione

L’avvocato Giovanni Angelucci, legale della famiglia anglo-australiana che risiede nei boschi abruzzesi, ha adottato un approccio prudente in una situazione che sta attirando crescente attenzione pubblica. Angelucci si è affidato a un consulente fidato per incontrare il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Palmoli, al fine di affrontare le questioni relative alla modifica della casa della famiglia. Questo tema rimane centrale nella controversia che ha portato all’allontanamento dei tre minori.

Strategie difensive e ricorso imminente

Nelle ultime ore, sia il padre dei bambini che il loro avvocato hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni, in attesa della scadenza del 29 novembre, data in cui verrà presentato il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale dei minori presso la Corte d’Appello dell’Aquila. La difesa sta lavorando su più fronti: si stanno raccogliendo nuove testimonianze a sostegno della famiglia nel bosco e si valuta la possibilità di richiedere una perizia psicologica sui minori. Contemporaneamente, si continua a preparare la documentazione riguardante le contestazioni sull’abitazione, considerata uno dei punti chiave del ricorso.

Il padre lascia il casolare: dove si trova ora

Nel frattempo, Nathan Trevallion, padre dei tre minori trasferiti in una struttura protetta, ha lasciato il casolare di Palmoli. Non si tratta di una fuga, ma di una decisione consapevole: attualmente è ospite presso amici della comunità neorurale di un paese vicino. Trevallion ha scelto di allontanarsi per sottrarsi all’attenzione dei media e salvaguardare la privacy dei figli, dopo l’imposizione del “silenzio stampa”. Secondo quanto riferito da fonti qualificate, il padre vive una situazione di grande disagio emotivo, ma ritiene che il silenzio sia la soluzione più opportuna in questo momento.

