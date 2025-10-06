Nel pomeriggio di domenica, un incidente stradale mortale ha sconvolto la tranquillità di una comunità. Un’automobile con a bordo quattro persone appartenenti alla stessa famiglia è uscita di strada poco dopo le ore 16, ribaltandosi ripetutamente fino a fermarsi in un campo ai margini della carreggiata. L’urto, particolarmente violento, è risultato in un tragico epilogo e una famiglia e una comunità distrutte dal dolore.

Grave incidente stradale: famiglia coinvolta

I primi ad assistere alla scena sono stati alcuni automobilisti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi dopo aver notato la vettura gravemente danneggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al personale sanitario del 118, che hanno impiegato attrezzature specifiche per estrarre i passeggeri dall’abitacolo, una Fiat Panda completamente accartocciata. I soccorritori hanno tentato in ogni modo di salvare la persona più gravemente ferita, senza però riuscire a evitare la tragedia.

Vittima e feriti: quadro clinico e trasporti in ospedale

La vittima è Amalia Delogu, 85 anni, originaria di Usini, deceduta sul luogo dell’incidente a causa delle gravi lesioni riportate. Gli altri occupanti della vettura, tutti parenti della donna, sono rimasti feriti: un uomo di 72 anni, una donna di 81 anni e una nipote di 46 anni. Secondo le informazioni raccolte, la famiglia era in viaggio verso la casa di villeggiatura.

L’elisoccorso ha trasportato il conducente, l’uomo di 72 anni, all’ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata per traumi cranici e toracici. La donna di 81 anni, anch’essa in condizioni serie, è stata trasferita nello stesso ospedale, mentre la nipote di 46 anni ha riportato ferite meno gravi ed è stata accompagnata all’ospedale di Alghero. Le operazioni di messa in sicurezza e soccorso sono durate oltre due ore.

