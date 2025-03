F1 GP Cina 2025: pronostico, statistiche e novità

La stagione 2025 di Formula 1 è appena iniziata, e già si presenta con uno scenario intrigante al Gran Premio di Cina, che si terrà al rinnovato Shanghai International Circuit domenica 23 marzo. Con un nuovo asfalto e le mescole 2024 della Pirelli, il weekend riserva numerose incognite per piloti e team, che avranno a disposizione solo una sessione di prove libere per adattarsi al tracciato.

Statistiche chiave del Gran Premio di Cina

La diciottesima edizione del GP di Cina offre un contesto unico, non solo per le nuove condizioni del tracciato ma anche per il ritorno del formato Sprint, che limita il tempo a disposizione per le prove libere a soli sessanta minuti. Ecco alcune informazioni fondamentali:

Lunghezza del circuito: 5,451 km

Zone DRS: 2

Temperature previste: da 20 a 26 °C

Mescole: C2 (Hard), C3 (Medium), C4 (Soft)

Pirelli ha scelto di mantenere le mescole del 2024, ma ogni team dovrà confrontarsi con le peculiarità del nuovo asfalto, più liscio rispetto al passato. Nonostante l’esperienza limitata, la gara Sprint del sabato mattina rappresenterà un’opportunità preziosa per testare la resistenza delle gomma su lunghe distanze, offrendo un assaggio del comportamento delle vetture.

La tracciatura del circuito, ispirata all’ideogramma “shang” (verso l’alto), combina curve lente e veloci, con lunghi rettilinei che promettono sorpassi emozionanti. La storia del GP di Cina viene scritta dal 2004, con Lewis Hamilton che detiene il record di sei vittorie, mentre tra le squadre la Mercedes è la più vincente con sei successi, seguita dalla Ferrari.

Il Gran Premio non è solo una sfida tecnica: il debutto di un nuovo trofeo per la pole position nella Sprint Qualifying aggiunge ulteriore fascino. Il trofeo, che celebra la cinquecentesima presenza in un Gran Premio della Pirelli, verrà personalizzato con un casco argentato e la sigla del pilota vincitore.

La Pirelli ha inoltre introdotto il Podium Cap per i primi tre classificati, un accessorio ispirato alle tradizioni locali, che aggiunge un tocco di cultura al podio di Shanghai.

Il Gran Premio di Cina 2025 promette di essere un evento memorabile, con la sua combinazione di novità tecniche e tradizioni consolidate. Le temperature più calde del solito potrebbero influenzare le strategie di gara, rendendo la scelta delle mescole ancora più cruciale.

