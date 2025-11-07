Novembre porta con sé un ampio numero di eventi per gli appassionati di sport: ci sono grandi match di calcio, con i campionati ormai avviati, la NBA Cup, le ATP Finals e le fasi finali del mondiale di Formula 1, che quest’anno sembra promettere una conclusione al cardiopalma, e molto altro. Qualunque sia lo sport che preferite, novembre è un mese in grado di regalare grandi emozioni: ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere.

Tennis, ATP Finals

Dal 9 al 16 novembre si terranno le ATP Finals, il torneo che raduna i migliori 8 tennisti del mondo e che, tradizionalmente, conclude la stagione tennistica. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz e Alex De Minaur sono i tennisti già qualificati, mentre l’ultimo posto è conteso da Felix Auger-Aliassame, Lorenzo Musetti e Jack Draper. Le finali si svolgono, come di consueto, a Torino.

Il Derby della Madonnina

Il Derby della Madonnina è una delle partite più affascinanti del nostro campionato e del calcio europeo: nel momento in cui sia Milan che Inter sono in grande forma, poi, diventa una partita imperdibile. Nel momento in cui scriviamo, le due milanesi hanno lo stesso bottino di punti (21) e occupano il secondo e il terzo posto della classifica di Serie A. Questo significa che il Derby mette in palio, almeno per ora, la testa della classifica, oltre che un boost emotivo che potrebbe cambiare la traiettoria delle due squadre. Appuntamento a San Siro il 23 novembre.

La fase a gironi dell’NBA Cup

L’NBA Cup è il torneo interno alla regular season della Lega di basket più amata al mondo. Prevede una fase a gironi e una alla eliminazione diretta a cui si qualificano le vincitrici di ogni girone (6) e le migliori seconde classificate (2). La fase a gironi è iniziata il 31 ottobre e si concluderà il 28 novembre: tutti i weekend, dunque, gli appassionati di basket potranno vedere sfide che vivono di un’atmosfera tutta loro. Partita tra lo scetticismo generale, infatti, l’NBA Cup sta conquistando sempre più favori, configurandosi come un ottimo esperimento per rendere più interessante questa prima parte di stagione. Se vi serve un ripasso del regolamento, ne abbiamo scritto qui.

Formula 1, GP del Brasile

La Formula 1 si avvicina al gran finale, e novembre, con ben tre Gran Premi in calendario, sarà il mese più importante del mondiale: tutto può ancora succedere nelle prossime gare, ed è molto difficile predire con certezza chi tra Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen alzerà il trofeo. Tra le diverse gare in programma, la prima e forse storicamente più affascinante è il GP del Brasile, previsto per domenica 9 novembre: in questo Gran Premio sono state scritte alcune delle pagine più memorabili della Formula 1, e il pubblico locale è notoriamente appassionato come pochissimi altri. Vedremo se anche quest’anno ricorderemo il Gp del Brasile come uno spartiacque del mondiale.

Manchester City – Liverpool

Uno dei match più affascinanti della Premier League. Lo scontro tra Manchester City e Liverpool mette l’una di fronte all’altra due realtà opposte ma con un obiettivo comune: vincere il campionato. Al momento entrambe si trovano dietro l’Arsenal, ma se c’è una verità non scritta è che in Inghilterra non bisogna dare nulla per scontato fino alle ultime giornate.

Boxe, Chris Eubank Jr. vs Conor Benn II

Lo scontro tra i figli d’arte Chris Eubank Jr. e Conor Benn è stato rimandato a lungo e, alla fine, ha preso vita ad aprile 2025. La lunga attesa è stata decisamente ripagata: i due hanno dato vita a una battaglia leale, intensa e ricca di ottimi colpi, tanto che il match è uno dei candidati al titolo di Fight Of The Year. A trionfare è stato Eubank Jr., che ha vinto ai punti con decisione unanime (116-112), segno di come il match sia stato molto combattuto ma comunque a senso unico. Entrambi i pugili hanno accettato di tornare sul ring per affrontarsi nuovamente: la data è il 15 novembre, la location Londra, all’interno di un evento promosso da Sela, Matchroom e Boxxer nell’ambito della Riyadh Season. Rispetto al primo incontro, però, questo rematch avverrà nella categoria dei pesi medi, con una clausola di reidratazione di 10 libbre che andrà a penalizzare Conor Benn.