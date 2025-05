Eurovision, chi è il vincitore JJ e cosa c’è dietro la sua voce

Il sipario è calato sull’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest, ma l’eco della vittoria risuona ancora tra le note di una serata carica di emozione, colpi di scena e talento puro. A sorprendere pubblico e giuria è stato un giovane artista austriaco dal nome misterioso: JJ, pseudonimo di Johannes Pietsch, che con la sua voce celestiale e una performance magnetica ha stravolto ogni pronostico, superando sul filo di lana la favorita israeliana grazie al televoto finale.

Un duello serrato, una sfida vibrante, culminata con un’esibizione che ha lasciato il pubblico senza fiato. JJ ha vinto non solo per la potenza vocale, ma per l’anima che ha messo in ogni nota. E adesso tutti vogliono sapere chi si cela dietro quel volto enigmatico e quella voce fuori dal comune.

“Wasted Love”: la ballata che ha incantato l’Europa

Il brano che ha portato JJ alla vittoria si intitola “Wasted Love”: una ballata elettro-pop intensa e struggente, costruita su un crescendo emotivo che esplode in un ritornello dal sapore universale. Il tema è quello dell’amore perduto, ma trattato con una delicatezza e una profondità che hanno toccato corde intime in milioni di spettatori.

Fin dalle prime semifinali, la canzone si è imposta tra le più amate dal pubblico, contendendosi il podio con i KAJ, il trio svedese dall’estetica cyberpunk, e con la cantante israeliana che ha conquistato le giurie. Anche l’Italia si è difesa bene, grazie alla poesia di Lucio Corsi, ma è stato JJ ad alzare il trofeo, spinto dalla forza della sua interpretazione e da una vocalità fuori dal comune.

