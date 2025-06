Europei Under 21: pronostico e statistiche di Italia e Spagna

Gli Europei Under 21 stanno per prendere il via in Slovacchia, evento che ogni due anni accende le speranze e i riflettori sulle giovani promesse del calcio continentale. L’Italia, detentrice di cinque titoli nella competizione, vuole tornare protagonista dopo anni di attesa e qualche delusione. In questa edizione, le aspettative sono moderate ma la voglia di riscatto è alta tra gli azzurrini, pronti a sfidare squadre di alto livello come Spagna, Slovacchia e Romania nella fase a gironi.

Le statistiche e i pronostici premiano la Spagna nel gruppo A

Il girone A di questi Europei Under 21 si preannuncia particolarmente competitivo. Le statistiche precedenti vedono la Spagna come favorita, con le giovani Furie Rosse che hanno vinto l’ultima volta nel 2019 e sono arrivate in finale tre volte nelle ultime quattro edizioni. L’Italia, invece, manca il successo dal 2004 e la finale dal 2013. Nonostante questo, tra i protagonisti attesi spicca il nome di Daniele Ghilardi, difensore centrale dell’Hellas Verona, che sarà tra gli osservati speciali dopo una stagione di crescita e ottime prestazioni. Ghilardi ha già mostrato la sua affidabilità con il CT Nunziata, partecipando anche alla finale mondiale Under 20. Oltre a lui, occhi puntati su giovani come Baldanzi, Fabbian, Ruggeri e il bomber Pio Esposito dello Spezia, tutti elementi già noti in Serie A.

Italia : 5 titoli Under 21, record condiviso con la Spagna

: 5 titoli Under 21, record condiviso con la L’ultima vittoria degli azzurrini risale al 2004

risale al 2004 La Spagna ha vinto nel 2019 e disputato 3 finali nelle ultime 4 edizioni

ha vinto nel 2019 e disputato 3 finali nelle ultime 4 edizioni Prima fase: Italia – Romania (11 giugno), Italia – Slovacchia (14 giugno), Italia – Spagna (17 giugno)

I pronostici delle principali agenzie danno la Spagna favorita per il passaggio del turno, ma l’Italia è considerata una solida candidata per il secondo posto, posizione che garantirebbe l’accesso ai quarti di finale, dove potrebbe incrociare una tra Francia e Portogallo.

La 25ª edizione degli Europei Under 21 vede dunque una Italia desiderosa di tornare a brillare nonostante i pronostici non la indichino tra le favorite assolute. La giovane formazione guidata da Nunziata dovrà affrontare un girone impegnativo, ma il gruppo appare solido e ricco di talento. Le quote attuali premiano la Spagna per la vittoria del gruppo, seguita da Italia, Slovacchia e Romania. Gli azzurrini però hanno dimostrato di poter sorprendere nei momenti decisivi.

Segui i nostri approfondimenti per non perderti le ultime analisi, statistiche e aggiornamenti sulle sfide degli Europei Under 21 e scopri con noi tutti i protagonisti di questa entusiasmante avventura!