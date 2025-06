Home | Europei Under 21 2025 al via: date, orari, il punto sull’Italia

Mentre l’Italia calcistica è alle prese con la delusione della Nazionale maggiore, la cui qualificazione al Mondiale si sta rapidamente compromettendo dopo la pessima performance contro la Norvegia, e il relativo cambio di allenatore, la più giovane compagine U21 si appresta a comincia gli Europei 2025. Da sempre, questa competizione è seguita con molto interesse, in quanto permette alle diverse nazionali di saggiare lo stato di forma dei propri talenti più giovani e, di conseguenza, marcare un check point sul proprio futuro prossimo.

Gli Europei U21 si disputeranno in Slovacchia da mercoledì 11 a sabato 28 giugno 2025: sedici nazionali si sfideranno per il titolo, suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Tra queste c’è anche l’Italia Under 21, guidata dal CT Carmine Nunziata, in cerca di riscatto dopo il deludente Europeo 2023 dove è stata eliminata al primo turno per una rete segnata in meno rispetto alla Svizzera.

Il programma dell’Europeo U21

Il calendario della manifestazione prevede che le prime due classificate di ciascun girone accedano ai quarti di finale, in programma tra sabato 21 e domenica 22 giugno. Le semifinali, invece, si disputeranno mercoledì 25, mentre la finalissima è in programma per sabato 28 giugno. Di seguito, il programma completo nel dettaglio giorno per giorno.

Mercoledì 11 giugno 2025

Gruppo A

Slovacchia-Spagna ore 18:00

Italia-Romania ore 21:00

Gruppo C

Portogallo-Francia ore 21:00

Polonia-Georgia ore 21:00

Giovedì 12 giugno 2025

Gruppo D

Ucraina-Danimarca ore 18:00

Finlandia-Paesi Bassi ore 21:00

Gruppo B

Cechia-Inghilterra ore 21:00

Germania-Slovenia ore 21:00

Sabato 14 giugno 2025

Gruppo A

Spagna-Romania ore 18:00

Slovacchia-Italia ore 21:00

Gruppo C

Portogallo-Polonia ore 21:00

Francia-Georgia ore 21:00

Domenica 15 giugno 2025

Gruppo B

Inghilterra-Slovenia ore 18:00

Cechia-Germania ore 21:00

Gruppo D

Finlandia-Ucraina ore 18:00

Paesi Bassi-Danimarca ore 21:00

Martedì 17 giugno 2025

Gruppo C

Georgia-Portogallo ore 18:00

Francia-Polonia ore 18:00

Gruppo A

Romania-Slovacchia ore 21:00

Spagna-Italia ore 21:00

Mercoledì 18 giugno 2025

Gruppo D

Danimarca-Finlandia ore 18:00

Paesi Bassi-Ucraina ore 18:00

Gruppo B

Slovenia-Cechia ore 21:00

Inghilterra-Germania ore 21:00

Sabato 21 giugno 2025

Quarti di finale

1° C-2° D ore 18:00

1° A-2° B ore 21:00

Domenica 22 giugno 2025

Quarti di finale

1° B-2° A ore 18:00

1° D-2° C ore 21:00

Mercoledì 25 giugno 2025

Semifinali

vincitrice 1C-2D – vincitrice 1A-2B ore 18:00

vincitrice 1B-2A – vincitrice 1D-2C ore 21:00

Sabato 28 giugno 2025

Il momento della finale.

Il girone dell’Italia e i convocati di Nunziata

Approfondiamo ora quella che sarà l’avventura italiana. Gli azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo A e affronteranno un girone tanto affascinante quanto impegnativo. L’esordio è previsto mercoledì 11 giugno alle 21:00 contro la Romania, per poi giocare con i padroni di casa della Slovacchia sabato 14 giugno (alle 21:00). Sarà poi il turno del big match di questo girone: martedì 17 giugno, l’Italia sfiderà la Spagna, una delle favorite per la vittoria del torneo.

Ma chi rappresenterà l’Italia al torneo? Pochi giorni fa sono stati ufficializzati i 23 convocati che prenderanno parte alla spedizione in Slovenia:

Portieri: 1 Sebastiano Desplanches (Palermo), 22 Jacopo Sassi (Crotone), 12 Gioele Zacchi (Latina);

1 Sebastiano Desplanches (Palermo), 22 Jacopo Sassi (Crotone), 12 Gioele Zacchi (Latina); Difensori: 15 Diego Coppola (Hellas Verona), 6 Daniele Ghilardi (Hellas Verona), 19 Gabriele Guarino (Carrarese), 13 Michael Kayode (Brentford), 5 Lorenzo Pirola (Olympiacos), 3 Matteo Ruggeri (Atalanta), 16 Riccardo Turicchia (Juventus), 2 Mattia Zanotti (Lugano);

15 Diego Coppola (Hellas Verona), 6 Daniele Ghilardi (Hellas Verona), 19 Gabriele Guarino (Carrarese), 13 Michael Kayode (Brentford), 5 Lorenzo Pirola (Olympiacos), 3 Matteo Ruggeri (Atalanta), 16 Riccardo Turicchia (Juventus), 2 Mattia Zanotti (Lugano); Centrocampisti: 23 Alessandro Bianco (Monza), *8 Cesare Casadei (Torino), 18 Issa Doumbia (Venezia), 14 Giovanni Fabbian (Bologna), 21 Jacopo Fazzini (Empoli), 7 Cher Ndour (Fiorentina), 20 Niccolò Pisilli (Roma), 4 Matteo Prati (Cagliari);

23 Alessandro Bianco (Monza), *8 Cesare Casadei (Torino), 18 Issa Doumbia (Venezia), 14 Giovanni Fabbian (Bologna), 21 Jacopo Fazzini (Empoli), 7 Cher Ndour (Fiorentina), 20 Niccolò Pisilli (Roma), 4 Matteo Prati (Cagliari); Attaccanti: 9 Giuseppe Ambrosino (Frosinone), 11 Tommaso Baldanzi (Roma), 10 Wilfried Gnonto (Leeds United), 17 Luca Koleosho (Burnley).

Sono tanti i talenti che abbiamo già visto in Serie A e che sperano di diventare protagonisti anche nella Nazionale maggiore: tra questi Coppola, Kayode, Ruggeri, Casadei, Fabbian, Fazzini, Pisilli e Baldanzi.

Dove vedere gli Europei U21

Concludiamo questa panoramica sull’Europeo U21 con il tema del broadcasting: dove si possono vedere le partite degli azzurrini? Tutte i match dell’Italia in questa manifestazione saranno trasmesse in diretta e in chiaro su Rai 2, oltre che in streaming sulla piattaforma Raiplay. Ma c’è di più: oltre ai match dell’Italia, troverete in chiaro altri tre incontri della fase a gironi, tutti i quarti di finale, le semifinali e la finale, in modo da vivere ogni emozione del torneo.