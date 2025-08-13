Europei Under 16, l’Italia vola in semifinale: Machetti eroe contro la Francia

Per la terza volta nelle ultime cinque edizioni, l’Italbasket è tra le migliori quattro nazionali degli Europei Under 16 basket maschili. La squadra allenata da Giuseppe Mangone ha superato 76-73 la Francia, conquistando il pass per la semifinale del torneo 2025.

Venerdì 15 agosto (orario da definire) gli Azzurrini sfideranno Lituania o Spagna per provare a raggiungere la settima finale nella storia della Nazionale in questa competizione.

La tripla decisiva di Machetti

A decidere la sfida è stato soprattutto uno scatenato Mario Machetti. Il talento della Dolomiti Energia Trentino ha messo a referto 27 punti con 11/17 al tiro e 4 assist, firmando anche la tripla della vittoria a 1,3 secondi dalla sirena, un canestro in isolamento realizzato con l’aiuto della tabella.

Contributi preziosi e avversari di livello

Oltre a Machetti, prestazioni importanti anche da parte di Leonardo Nicolodi (14 punti e 5 rimbalzi) e Nicolò Ronci (13 punti in 20 minuti).

Alla Francia non è bastata la prova dell’ala Nathan Soliman, protagonista con 21 punti, 9 rimbalzi e 3 stoppate. Con questa sconfitta, i transalpini interrompono una striscia di quattro podi consecutivi agli Europei Under 16, inclusa la medaglia d’oro conquistata nel 2024 con la vittoria 82-70 in finale contro la Spagna.