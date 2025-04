Eurolega Play-In: Pronostici e Statistiche Cruciali

L’Eurolega di basket entra nel vivo con l’inizio dei Play-In, una fase cruciale che determinerà le ultime due squadre che accederanno ai Playoff 2024-2025. Purtroppo, le italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna non saranno della partita, avendo mancato l’obiettivo in questa edizione. Il focus è sui match tra Bayern Monaco-Stella Rossa e Real Madrid-Paris, che promettono spettacolo e incertezza fino all’ultimo secondo.

Statistiche e Quote: Bayern Monaco vs Stella Rossa

Nella sfida tra Bayern Monaco e Stella Rossa, le quote vedono favoriti i tedeschi, con una quota di 1.62 su Betflag. Gli ospiti serbi si presentano con una quota di 2.45 su Goldbet. La linea di handicap è fissata a -3.5 punti a favore del Bayern, con un’aspettativa di punteggio totale medio di 167.5 punti, un dato interessante dato che nei precedenti incontri stagionali le squadre hanno sempre superato tale soglia, con punteggi di 182 e 178. Inoltre, considerando i 16 precedenti storici, l’equilibrio regna sovrano con 8 vittorie per parte. Un pronostico suggerito potrebbe essere l’OVER 167.5 punti, data la tendenza storica degli scontri diretti.

La partita tra Real Madrid e Paris presenta una situazione altrettanto interessante. Il Real Madrid, forte di una vittoria recente per 105-104, è quotato a 1.31 su Bet365, mentre il Paris si attesta a 3.80 su Lottomatica. La linea di spread è a -7.5 per gli spagnoli, che sono favoriti ma non certi di coprire l’handicap di 8 punti. La sfida si preannuncia intensa, con una linea Over-Under fissata a 175.5 punti totali. Da tenere d’occhio TJ Shorts, il giovane talento del Paris, che ha attirato l’attenzione dell’Olimpia Milano per la prossima stagione.

Concludendo, questi Play-In di Eurolega offrono una prospettiva affascinante per gli appassionati di basket e scommesse sportive. Bayern Monaco e Stella Rossa rappresentano una sfida particolarmente equilibrata, mentre il Real Madrid cerca di confermare il suo predominio contro il Paris, nonostante la recente sfida serrata. Le quote attuali suggeriscono una lieve preferenza per le squadre di casa, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo in partite di tale importanza. Rimani aggiornato sulle nostre analisi per non perdere nemmeno un dettaglio dei Play-In di Eurolega e scopri le migliori opportunità di scommessa!