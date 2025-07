EuroBasket 2025: pronostico, statistiche e ambizioni Italia

L’estate 2024 ha segnato un nuovo capitolo di rilancio per la pallacanestro italiana. Dopo anni difficili, i recenti risultati ottenuti dalle varie rappresentative azzurre dimostrano una crescita concreta e una rinnovata coesione all’interno del movimento. In vista di EuroBasket 2025, la Nazionale maschile si prepara a una sfida che, a dispetto dei pronostici sfavorevoli, promette emozioni e una forte identità di gruppo.

EuroBasket 2025: statistiche, risultati e squadra azzurra rinnovata

Il percorso della Italbasket nell’ultimo anno è stato caratterizzato da risultati di rilievo e da una strategia chiara, sottolineata dal commissario tecnico Gianmarco Pozzecco. Le tre medaglie conquistate quest’estate – bronzo agli Europei femminili, oro dell’Under 20 maschile e vittoria del Trofeo dell’Amicizia Under 15 – testimoniano la solidità di un sistema che punta sulla crescita graduale e sul coinvolgimento di giovani talenti.

Sviluppo dei giovani: la valorizzazione dei nuovi innesti è diventata centrale nel progetto azzurro, come dimostrano le scelte tecniche di Pozzecco. L'assenza di Nico Mannion tra i convocati risponde a una logica di squadra e non a un giudizio individuale.

Nuovi arrivi di spicco: tra i protagonisti più attesi figura Donte DiVincenzo, guardia dei Minnesota Timberwolves, che si unirà al raduno a Folgaria a fine luglio. Il suo innesto, assieme a quello di Simone Fontecchio e Danilo Gallinari, offrirà nuove soluzioni offensive alla squadra.

Strategia e collettivo: il CT punta su una squadra coesa, dove la fiducia reciproca è fondamentale, anche nei momenti difficili. L'obiettivo è valorizzare il gruppo oltre le individualità, come visto anche nei successi delle rappresentative giovanili.

Un elemento inedito per questa edizione sarà il contributo, anche a distanza, di Achille Polonara, che supporterà lo staff tramite piattaforme di analisi video e statistiche come Synergy. Il suo coinvolgimento rappresenta un esempio di come la tecnologia possa integrare competenza ed esperienza anche fuori dal parquet.

Nonostante l’Italia non parta da favorita – non vince l’Europeo dal 1999 e manca dal podio dal 2003 – il gruppo guidato da Pozzecco affronta le grandi del basket continentale (Serbia, Francia, Germania, Grecia, Spagna, Slovenia) con rinnovata determinazione. Il debutto sarà il 28 agosto a Limassol contro la Grecia e il cammino proseguirà con sei amichevoli in preparazione, tutte seguite in diretta su Sky e NOW.

La volontà è quella di sorprendere, puntando su un collettivo unito e sulla capacità di reagire alle difficoltà, qualità già emerse nelle recenti competizioni internazionali.

La Nazionale italiana di basket si avvicina a EuroBasket 2025 con una struttura rinnovata e nuove ambizioni, fortificata dai successi estivi delle selezioni giovanili e dalla presenza di giocatori di esperienza internazionale. Le quote dei bookmaker vedono l’Italia tra le outsider, dietro corazzate come Serbia e Francia, ma la tradizione insegna che nei momenti più difficili gli azzurri sanno esprimere il meglio di sé.

