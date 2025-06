Esplosione al bar, terrore e dipendenti in fuga: il rogo devasta tutto (VIDEO)

È accaduto tutto poco dopo le 23.15. Un boato tremendo, poi le fiamme: violenta esplosione in un bar nella notte di oggi, venerdì 13 giugno 2025. Resta la paura per una tragedia che, per pochi attimi, poteva trasformarsi in qualcosa di ben più grave. Ora si indaga sulle cause dell’incendio, mentre il locale è stato posto sotto sequestro.

L’esplosione e le fiamme nella notte

Una violenta esplosione ha squarciato la notte di Jesolo, nella serata di giovedì, distruggendo il bar trattoria Bea Storia in via Levantina, a pochi passi da piazza Drago. Un’esplosione improvvisa, probabilmente provocata da una fuga di gas, ha dato il via a un incendio devastante che ha completamente distrutto il locale, situato in una palazzina abitata anche ai piani superiori. La deflagrazione è stata seguita da altre esplosioni, alimentando il rogo. Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo l’intera struttura e minacciando i locali retrostanti.

Esplosione in un bar trattoria a Jesolo: 10 feriti

Le persone coinvolte, tutte lavoratori stagionali impiegati in strutture ricettive della zona, si trovavano nei piani alti dell’edificio. Presi alla sprovvista dal fuoco, si sono rifugiati sui balconi nel tentativo disperato di mettersi in salvo. La loro fortuna è stata la prontezza dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto il posto in pochi minuti, riuscendo a portarli in salvo. Dieci persone sono rimaste intossicate, sette ricoverate a Jesolo, tre a San Donà, tutte fortunatamente dimesse entro il mattino successivo.

