Una tragedia quella capitata il giorno 16 dicembre a Cassino, in provincia di Frosinone. Alessio, 32 anni era uscito fuori per fumarsi una sigaretta quando è precipitato da una scala in cemento mentre lavorava in un cantiere. Al momento la dinamica di quanto avvenuto resta ancora da chiarire.

Alessio muore a 32 anni

Alessio Matrunola, operaio di 32 anni, è precipitato da una scala in cemento in fase di costruzione situata all’esterno di una palazzina in via Casilina sud a Cassino, nel sud della provincia di Frosinone. La dinamica della tragedia è ora in fase di accertamento da parte degli investigatori del commissariato di Cassino e della procura della Repubblica. Unica cosa certa che il giovane ha riferito ai colleghi di uscire sulla scala a fumare una sigaretta da quel momento il vuoto.Non è escluso che lo stesso abbia messo in atto un gesto in consulto.

Figlio unico, originario di San Vittore del Lazio, figlio unico, madre professoressa in un liceo cittadino e il padre impiegato in un’azienda che lavora per conto di Autostrade SPA, Alessio aveva la passione per la musica e suonava la chitarra.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva