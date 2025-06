Errani/Vavassori-Zhang/Arevalo: pronostico e statistiche Roland Garros

Il Roland Garros 2025 si avvicina alle sue fasi decisive e riflettori puntati sulla semifinale del doppio misto, che vede protagonisti gli italiani Sara Errani e Andrea Vavassori opposti alla coppia internazionale formata dalla cinese Shuai Zhang e dal salvadoregno Marcelo Arevalo. Un incontro che promette spettacolo e che rappresenta il primo confronto assoluto tra le due coppie, con in palio un posto nella prestigiosa finale dello Slam parigino.

Errani/Vavassori: percorso netto e statistiche alla mano

La coppia Errani/Vavassori, fresca vincitrice degli US Open 2025, ha dimostrato grande solidità nel torneo parigino, superando i primi turni con autorità e senza concedere set agli avversari. Dopo aver eliminato le coppie Chan/Nys e Jiang/Galloway in due parziali, gli italiani hanno beneficiato del forfait della coppia Nicholls/Patten, accedendo così direttamente in semifinale e risparmiando preziose energie. Particolarmente importante questo aspetto per Errani, impegnata anche nel doppio femminile insieme a Jasmine Paolini.

Dall’altra parte della rete, la coppia Zhang/Arevalo si è a sua volta distinta per la capacità di imporsi senza perdere alcun set contro Belgraver/Sanchez, Stefani/Gonzalez e Olmos/Glasspool. La loro esperienza internazionale, unita a un gioco completo sia da fondo campo che a rete, li rende avversari temibili.

Secondo i principali bookmaker, gli azzurri partono leggermente sfavoriti, anche a causa dell’esperienza e della freschezza della coppia asiatica-centroamericana. Tuttavia, la brillante stagione della coppia italiana – coronata dal successo agli US Open – lascia aperte possibilità di sorpresa in una sfida senza precedenti.

La semifinale si disputerà come terzo incontro della giornata sul Court Simonne-Mathieu, a partire dalle 11:00, dopo i match di doppio femminile e maschile. Tutti gli occhi degli appassionati di tennis saranno puntati su questa sfida che promette emozioni e colpi di scena.

Il duello tra Errani/Vavassori e Zhang/Arevalo rappresenta uno dei momenti più attesi del Roland Garros 2025 per il doppio misto. Entrambe le coppie arrivano in semifinale senza aver perso set, segno di una grande stabilità e concentrazione. I pronostici delle quote vedono i tennisti italiani partire leggermente sfavoriti, pur riconoscendo il loro valore e il percorso netto compiuto finora.

