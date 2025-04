Home | Entella vs Arezzo: pronostico e statistiche per la promozione

Entella è a un passo dalla promozione in Serie B grazie a una stagione straordinaria che ha coinvolto non solo la squadra, ma anche i suoi tifosi. Con una sola sconfitta in 35 partite, la squadra biancoceleste ha dimostrato una continuità impressionante, accumulando 78 punti e mantenendo un vantaggio di otto punti dalla seconda classificata. Questo successo non è solo il risultato delle prestazioni in campo, ma anche dell’incredibile supporto dei tifosi, come dimostra la storia di Guido, un fedele sostenitore che ha ricevuto un gesto speciale dal capitano Luca Parodi.

Statistica impressionante per la Virtus Entella

Nella stagione attuale, la Virtus Entella ha dimostrato una forza incredibile che si riflette nelle sue statistiche. Dopo una sola sconfitta, avvenuta il 26 settembre, la squadra ha inanellato 29 risultati utili consecutivi, con 18 vittorie e 11 pareggi. Un rendimento eccezionale che li ha visti primeggiare:

Secondo miglior attacco del girone con 57 gol segnati.

Miglior difesa con soli 21 gol subiti.

Performance eccellenti sia in casa che in trasferta.

La prossima partita contro l’Arezzo potrebbe sancire la promozione matematica in Serie B, un traguardo atteso da tempo dai tifosi.

La Virtus Entella si prepara ora al decisivo incontro con l'Arezzo, che potrebbe concludere il loro cammino verso la promozione. Con il supporto di tifosi fedeli come Guido e le straordinarie prestazioni in campo, la squadra sembra destinata a raggiungere nuovi orizzonti.