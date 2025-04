Elisa Isoardi, paura durante le riprese di “Linea Verde”: “Rotto il finestrino”

Durante le riprese della nuova puntata di Linea Verde, programma di Rai 1 dedicato all’agricoltura e alle eccellenze del territorio, le conduttrici Elisa Isoardi e Monica Caradonna sono state vittime di uno spiacevole episodio. L’episodio è avvenuto a Livorno, nella suggestiva cornice della Terrazza Mascagni, dove la troupe stava registrando alcuni segmenti della trasmissione. (Continua dopo le foto)

Elisa Isoardi derubata a Livorno durante le riprese di “Linea Verde”

Secondo quanto riferito dalle protagoniste tramite i canali social, ignoti hanno forzato il van della produzione, rompendo un finestrino e rubando effetti personali di valore, tra cui la borsa, il portafogli e il telefono della Isoardi. Le conduttrici si sono subito recate presso la questura di Livorno per sporgere denuncia. “Mi hanno rubato tutto, anche il telefono”, ha raccontato Isoardi, mostrando il foglio della denuncia e ringraziando la polizia per l’efficienza con cui ha gestito la situazione. (Continua dopo le foto)

Elisa Isoardi derubata, come sta: il racconto sui social

Dopo il furto, le due conduttrici hanno scelto di raccontare l’accaduto attraverso una serie di Instagram stories condivise sul profilo ufficiale del programma. Nel video, Elisa Isoardi appare provata ma mantiene un tono sereno. “È stata una bella trasferta, ma purtroppo ci hanno rotto il vetro del furgone e rubato tutto”, ha dichiarato. Accanto a lei, anche Monica Caradonna ha confermato quanto accaduto, mostrando solidarietà alla collega. Nonostante il danno subito, Isoardi ha cercato di sdrammatizzare, aggiungendo: “Ora torno a Roma, c’è mio nipote che mi accompagna. Un bel danno, ma c’è di peggio: in questi casi non bisogna perdere la pazienza”. Le immagini pubblicate mostrano il van danneggiato e la documentazione ufficiale della denuncia, a testimonianza dell’accaduto. L’episodio ha sollevato una certa preoccupazione tra i fan, che hanno manifestato il proprio sostegno attraverso commenti e messaggi. Intanto, la puntata di Linea Verde, in programma per il prossimo sabato, è stata sospesa.

