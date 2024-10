Elicottero colpisce torre e va a fuoco: “Detriti e corpi nei cortili”

Domenica sera, un elicottero è andato a finire contro una torre radio, si è trasformato in una palla di fuoco e poi è precipitato al suolo. Il terribile incidente, immortalato anche in alcuni video di sorveglianza della zona, ha causato la morte di almeno quattro persone, tra cui un bimbo. (Continua…)

Elicottero colpisce torre e va a fuoco

Un terribile incidente avvenuto domenica sera ha scosso un’intera comunità. Un elicottero è andato a finire contro una torre usata per i ripetitori radio, alta circa 300 metri e illuminata. In seguito allo scontro, l’elicottero si è trasformato in una palla di fuoco e poi è precipitato al suolo. Lo schianto ovviamente non ha lasciato scampo agli occupanti. I morti sarebbero almeno quattro, tra cui un bimbo. Le immagini, riprese da una videocamera di sorveglianza, sono davvero impressionanti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)