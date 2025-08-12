Eleonora si accascia e muore sotto gli occhi del figlio di 2 anni: la scena straziante

Una tragedia ha scosso la comunità di Treviso: Eleonora Bellati, 41 anni, è deceduta improvvisamente nella sua abitazione nel quartiere San Paolo. La donna, madre di due figli, è stata colpita da un arresto cardiaco mentre era sola in casa con il figlio più piccolo di appena due anni e mezzo. Il marito, Paolo, l’ha trovata priva di sensi al suo ritorno a casa. Nonostante i tentativi di rianimazione e l’intervento tempestivo dei soccorritori, per Eleonora non c’è stato nulla da fare.

Il figlio di 2 anni veglia sulla madre

Il piccolo, rimasto accanto alla madre durante il malore, è stato trovato dal padre che è rientrato a casa. La scena è stata descritta come straziante, con il bambino che vegliava la madre senza comprendere appieno la gravità della situazione. Questa immagine ha profondamente commosso la comunità locale e ha suscitato un’ondata di solidarietà.

La causa del decesso

Eleonora soffriva di una cardiopatia nota e si sottoponeva a controlli regolari. Un intervento chirurgico era previsto nei prossimi mesi, ma l’improvviso arresto cardiaco è avvenuto prima che potesse essere effettuato. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti familiari, amici e colleghi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva