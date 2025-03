Egitto vs Sierra Leone: pronostico e statistiche chiave

Egitto e Sierra Leone si preparano a scendere in campo per un incontro decisivo nel contesto delle qualificazioni mondiali africane. Entrambe le squadre vogliono assicurarsi un posto al Mondiale 2026, ma i padroni di casa partono da una posizione di forza. Con un Mohamed Salah in splendida forma e una difesa quasi impenetrabile, l’Egitto cerca di capitalizzare il vantaggio in classifica. D’altro canto, la Sierra Leone ha dimostrato di poter sorprendere, grazie a una rinascita tattica e a un attacco rinnovato.

Statistiche determinanti per l’Egitto

Il match in programma al Cairo International Stadium presenta numeri che favoriscono i Faraoni:

65% di probabilità di vittoria per l’ Egitto , con un potenziale risultato di 3-1.

di probabilità di vittoria per l’ , con un potenziale risultato di 3-1. Il team di Hossam Hassan ha segnato il 36% dei suoi gol tra il 61° e il 75° minuto.

ha segnato il dei suoi gol tra il 61° e il 75° minuto. La squadra ha un record di 29 partite consecutive in cui ha segnato almeno un gol.

La partita di martedì sera vede l’Egitto affrontare una Sierra Leone in crescita. Dopo un inizio di qualificazioni zoppicante, i Leone Stars si sono risollevati sotto la guida di Mohamed Kallon, conquistando vittorie e pareggi cruciali. L’attacco guidato da Mustapha Bundu e Musa Noah Kamara ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le difese più solide.

In termini di quote, l’Egitto è favorito, con un 1X al 90% di probabilità di successo. Le statistiche indicano un Over 2.5 come opzione valida per chi cerca scommesse più rischiose. Tuttavia, l’ascesa della Sierra Leone e la loro recente capacità di segnare potrebbero complicare il pronostico.

La partita potrebbe definirsi nella gestione delle prime fasi: l’Egitto ha dimostrato di saper chiudere il primo tempo in vantaggio nel 50% delle partite, mentre la Sierra Leone fatica a fare lo stesso, con appena l’11%.

Con Salah alla ricerca del settimo gol nelle qualificazioni, la sfida al Cairo si preannuncia intensa. Per l’Egitto, una vittoria significherebbe avvicinarsi ulteriormente al Qatar 2026, mentre per la Sierra Leone un successo rappresenterebbe una scalata storica nella classifica del Gruppo A.

Segui i nostri aggiornamenti per conoscere ogni sviluppo importante e non perdere le prossime analisi sulle qualificazioni mondiali!