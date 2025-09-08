Edoardo Bove mostra per la prima volta la sua cicatrice: toccante

Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico. Edoardo Bove ha deciso di mostrarsi in una veste inedita, svelando per la prima volta la cicatrice conseguenza dell’intervento dello scorso dicembre, conseguenza del malore accusato durante Fiorentina-Inter. L’occasione è stata la campagna pubblicitaria di Prada per la nuova fragranza “Paradigme”, in cui il centrocampista della Roma ha posato come modello.

Daniele Doveri era in campo quel 1° dicembre 2024 quando Edoardo Bove accusò un malore. Un momento drammatico, che gli ha lasciato un segno indelebile: «Quella serata mi ha insegnato ad approcciarmi alla vita in maniera diversa. Fra l’altro quando è accaduto tutti aspettavamo una… pic.twitter.com/hVsrKYsQDp — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) August 6, 2025

Nel post pubblicato sui social, Bove ha accompagnato le immagini con un messaggio intenso: “A volte fermarsi è un modo per capire chi sei veramente. Per re-inquadrare il mondo e chiedersi se esiste un altro modo per sentirsi vivi. Ogni cicatrice racconta chi sei, come sei cresciuto, dove ti sei perso. E come hai ricominciato. Crea il tuo paradigma. C’è sempre un altro modo“.

Il video lo ritrae tra città, mare e campagna, intento a fotografare e a osservare il mondo con uno sguardo diverso. Non sono mancati i commenti degli amici ed ex compagni: da Calafiori a Mandragora, da Colpani fino a Cobolli, che hanno voluto manifestargli la propria vicinanza.

Dal 1° luglio Bove è tornato ufficialmente a essere un giocatore della Roma, che segue con grande attenzione l’evolversi delle sue condizioni. Il club giallorosso considera il centrocampista un patrimonio da proteggere e lo accompagnerà in ogni fase, garantendo assistenza totale fin quando il quadro clinico sarà definito.

In attesa di capire il proprio futuro calcistico, Bove non è rimasto fermo: oltre alla collaborazione con grandi marchi, ha contribuito a rinnovare la Boreale, la scuola calcio dove è cresciuto. Un segnale forte di attaccamento alle proprie radici e di capacitò di reinvertarsi, che racconta meglio di mille parole la voglia di rinascere.

