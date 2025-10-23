“È morto”, se ne va un pezzo di storia. Quelle scene indimenticabili

Nella quiete di un giorno qualunque, la notizia della scomparsa di una figura dal passato turbolento ha risvegliato memorie sopite. Le ombre di una stagione travagliata sono ritornate a farsi sentire, portando con sé emozioni contrastanti e riflessioni sul percorso di un intero popolo. Un capitolo, rimasto a lungo sospeso tra rancori e ricordi, si è chiuso per sempre.

Il volto di una notte drammatica

Quel volto, impresso nella memoria collettiva, è stato per anni sinonimo di paura e speranza insieme. Una presenza che, con le sue scelte audaci e discutibili, ha segnato uno dei momenti più tesi nella storia della giovane democrazia spagnola. In pochi istanti, il destino di una nazione sembrava appeso a un filo, tra il rischio di un ritorno al passato e il desiderio di libertà appena riconquistata.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva