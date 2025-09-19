“É lui, speranze finite”: il triste ritrovamento dei carabinieri

Un drammatico incidente ha sconvolto la tranquillità di una comunità collinare. Nel pomeriggio di ieri, un uomo conosciuto per la dedizione al lavoro nei campi ha perso la vita dopo essersi allontanato con il trattore nei boschi adiacenti alla sua proprietà. La notizia è stata riportata da Caffeina.

Scomparsa dell’uomo e avvio delle ricerche

La mancata rientro a casa dell’uomo ha destato forte preoccupazione tra i familiari. La moglie, non avendo sue notizie fino a sera inoltrata, ha contattato il numero unico di emergenza 112 alle ore 20:30. Immediatamente, è stato attivato un imponente dispositivo di soccorso composto da Carabinieri, volontari della Protezione Civile A.I.B. e Vigili del Fuoco.

Ritrovamento del corpo: 83enne morto in un incidente con il trattore

Le ricerche sono proseguite per diverse ore, fino al tragico ritrovamento. Il trattore era stato individuato ribaltato su un pendio impervio. Accanto al mezzo, gli operatori hanno scoperto il corpo privo di vita di Giorgio Rossi, 83 anni, stimato agricoltore locale.

Il personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell’incidente, ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali, rendendo vani i tentativi di soccorso.

