“È la più anziana al mondo!”. Ethel festeggia il compleanno e l’età sorprende tutti

Ethel Caterham ha raggiunto un nuovo traguardo, consolidando la sua posizione come persona più anziana al mondo. Il suo compleanno si è trasformato in un evento di rilievo internazionale, evidenziando una vita caratterizzata da longevità e resilienza. Messaggi di congratulazioni sono arrivati da ogni parte del globo, sottolineando l’eccezionalità di questo risultato.

Le origini di Ethel Caterham

Nata il 21 agosto 1909, Ethel Caterham ha visto oltre un secolo di storia. All’epoca, la Gran Bretagna era ancora una potenza imperiale sotto il regno di Edoardo VII. Cresciuta nell’Hampshire come ultima di otto fratelli, Ethel ha vissuto cambiamenti epocali: dalle guerre mondiali al colonialismo britannico, fino alle trasformazioni sociali e culturali del XX secolo. La sua vita attraversa eventi che oggi leggiamo nei libri di storia.

