“È crollato tutto”: tremenda frana travolge il villaggio. “Gravi danni agli edifici”

Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 15.30, la montagna ha ceduto di schianto. Prima un’onda d’urto, poi la terra ha tremato, portando con sé un’enorme massa di ghiaccio, roccia e detriti. È successo a Blatten, un piccolo villaggio nel cantone Vallese, incastonato nella valle del Lötschental, in Svizzera. Il collasso di una parte del ghiacciaio sovrastante ha innescato una frana di proporzioni drammatiche, che ha travolto tutto ciò che si trovava sul suo cammino.

In pochi secondi, la potenza della natura si è scatenata: una nube enorme si è sollevata dalla montagna, accompagnata da un rombo assordante. I detriti si sono riversati a valle, investendo il centro abitato. Le immagini diffuse parlano chiaro: edifici devastati, strade ostruite, alberi divelti. Un’intera comunità colpita, anche se, per fortuna, al momento non si registrano né morti né feriti.

Blatten, il villaggio “vuoto” che aveva già fiutato il pericolo

Blatten non è un nome qualsiasi. Il villaggio era stato completamente evacuato lo scorso 19 maggio, quando i geologi avevano rilevato un movimento sospetto del ghiacciaio. Già allora una cresta della montagna aveva iniziato a sgretolarsi, liberando una massa instabile da 9 milioni di tonnellate. Le autorità, prudenti, avevano dato l’ordine di evacuare i circa 300 abitanti del paese.

Quella decisione oggi appare quanto mai saggia. Se Blatten non fosse stato già svuotato, la frana di oggi avrebbe potuto trasformarsi in una strage annunciata. E invece, nonostante la devastazione degli edifici e l’immane danno ambientale, la popolazione è salva. Ma per quei 300 residenti, il ritorno a casa è ora un miraggio a tempo indeterminato.

Fiume ostruito, blackout totale: il bilancio provvisorio

Tra le infrastrutture colpite dalla frana c’è anche il fiume Lonza, che attraversa la valle. La massa di detriti lo ha completamente ostruito, creando un pericoloso sbarramento naturale. Le autorità temono ora un possibile innalzamento del livello dell’acqua e stanno monitorando la situazione con estrema attenzione.

La frana ha inoltre causato l’interruzione della corrente elettrica in tutta l’area. Le comunicazioni sono state parzialmente interrotte, rendendo più complicato l’intervento dei soccorsi. Lo stato maggiore d’emergenza locale ha parlato di una situazione “molto grave”, e al momento i tecnici non riescono a fare previsioni su quando – e se – sarà possibile ricostruire.

