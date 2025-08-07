Dramma nella notte in Italia, trovato un corpo: la scoperta da brividi

Una telefonata disperata, la geolocalizzazione di un cellulare e la corsa contro il tempo. Ma per un uomo di 32 anni non c’era più nulla da fare. È accaduto nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 agosto 2025. Il suo corpo è stato rinvenuto all’interno dei giardini. L’ennesimo dramma silenzioso che scuote la città.

La chiamata d’allarme e la geolocalizzazione del cellulare

Erano da poco passate le 00:30 quando il numero d’emergenza ha ricevuto una chiamata angosciata: dall’altro capo del telefono, la moglie di un uomo che non era rientrato a casa. Preoccupata per il suo silenzio, ha provato a geolocalizzare il cellulare del marito. Il segnale la conduce in via Benedetto Croce, in una piccola area verde tra i palazzi della zona nord-ovest di Milano: i giardini Caduti di Nassirya.

Qui, la tragica scoperta. Il corpo dell’uomo si trovava in un angolo isolato del parco, nascosto dal buio e dalla vegetazione. Immediato l’arrivo dei mezzi del 118, con ambulanza e automedica, insieme ai vigili del fuoco e alle volanti della polizia di Stato.

I soccorsi e la constatazione del decesso

Quando i soccorsi sono giunti sul posto, per il 32enne era ormai troppo tardi. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono stati eseguiti i rilievi di rito da parte della scientifica e la salma è stata trasferita per gli accertamenti previsti dalla procedura. Nessun biglietto è stato ritrovato nelle vicinanze, ma le indagini proseguono per chiarire le circostanze.

