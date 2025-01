Dramma mentre va a scuola, ragazza di 15 anni viene investita dal bus

Tragico incidente nella mattinata di oggi, venerdì 31 gennaio 2025. Intorno alle 7:40 del mattino, una ragazza di 15 anni stava attraversando la strada quando è stata presa sotto da un autobus. Il conducente del mezzo, purtroppo, non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto ed è rimasto sotto choc per l’accaduto. (Continua dopo le foto)

Cremona, ragazza di 15 anni morta investita da un autobus

Intorno alle 7:40 di oggi, venerdì 31 gennaio 2025, una ragazza di 15 anni ha perso la vita, investita da un autobus extraurbano pieno di studenti. La giovane vittima, Elisa Marchesini, si stava recando a piedi presso l’istituto superiore della città, il liceo di Scienze sociali Sofonisba Anguissola, riporta La Repubblica. L’incidente è avvenuto in via Dante, a Cremona. Il mezzo proveniva da piazza Libertà. A nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori: la ragazza sarebbe morta sul colpo. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze degli studenti che viaggiavano sull’autobus coinvolto per ricostruire la dinamica dello schianto. I giovani hanno parlato di un rumore “sordo” e di “un botto”. Oltre a questo, gli agenti analizzeranno i video delle telecamere di sorveglianza installate su piazza Libertà per chiarire quanto accaduto. Il bus è stato posto sotto sequestro per i rilievi del caso. A seguito dell’incidente, la circolazione in via Dante è stata momentaneamente sospesa causando non pochi disagi al traffico nella città di Cremona. Cos’è successo all’autista del bus?

