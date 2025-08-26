Dramma in montagna, Loredana muore così davanti al marito

Un grave incidente in montagna ha segnato il pomeriggio di lunedì 25 agosto sulle alture del Maceratese. Sul Pizzo Berro, nel territorio di Ussita, una donna di 64 anni, originaria di Torino, ha perso la vita in circostanze drammatiche. La vittima, Loredana Trinchieri, stava percorrendo un sentiero particolarmente esposto quando è precipitata per circa cinquanta metri, senza possibilità di salvezza.

Ricostruzione dell’accaduto e interventi di soccorso

L’episodio si è verificato intorno alle ore 15, mentre la donna si trovava insieme al marito, medico, e ad altri due escursionisti. Secondo le prime ricostruzioni, una possibile perdita di equilibrio o una distrazione avrebbe causato la caduta nel dirupo. I soccorsi sono intervenuti rapidamente: Carabinieri, Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago 54 da Pescara e Soccorso Alpino hanno raggiunto la zona, ma purtroppo per la 64enne non c’era più nulla da fare. La compagnia dei Carabinieri di Camerino ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva