Home | Dramma in Italia, scende dall’auto dopo l’incidente e viene travolta

Incidente mortale avvenuto questa mattina, venerdì 3 gennaio 2025. Una tragica sequenza di eventi si è verificata poco prima di mezzogiorno, quando una donna di 48 anni è stata travolta da un furgone. L’impatto è stato devastante e la donna sarebbe morta sul colpo per le gravi ferite riportate nel sinistro. (Continua…)

Scende dall’auto e viene travolta: muore a 48 anni

Una donna di 48 anni questa mattina è morta dopo essere stata travolta da un furgone che ha perso il controllo ed ha fatto testacoda, investendo lei e colpendo altre due vetture. Per la 48enne non c’è stato niente da fare. L’impatto è stato veramente devastante. La donna pare sia morta sul colpo. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare un’autogru per sollevare il furgone e poter estrarre il corpo della donna. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)