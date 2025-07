Dramma durante la partita, cade dalla tribuna e finisce in ospedale

Un tifoso italiano è caduto dalla balaustra dello stadio tedesco mentre si sporgeva per salutare i calciatori. L’incidente è avvenuto mentre la squadra si avvicinava al settore ospiti per ringraziare i circa 400 sostenitori arrivati dall’Italia. Gli atleti si sono immediatamente accorti dell’accaduto e hanno aiutato il malcapitato.

Roma-Kaiserslautern, tifoso cade dalla balaustra e finisce in ospedale

Durante i festeggiamenti per la vittoria della Roma contro il Kaiserslautern, un tifoso giallorosso è caduto dalla balaustra dello stadio tedesco. Il tifoso si stava sporgendo per salutare i calciatori, tra cui il nuovo attaccante Evan Ferguson. L’atmosfera di entusiasmo, creata dal successo della Roma in amichevole, è stata improvvisamente interrotta dall’accaduto.

Cosa ha fatto Gianluca Mancini

Il difensore Gianluca Mancini è stato tra i primi a soccorrere il tifoso, utilizzando la propria giacca per proteggerlo e attirando l’attenzione del personale sanitario. Gli steward hanno prontamente circoscritto l’area con teli per garantire la riservatezza durante le operazioni di soccorso. Il tifoso è stato trasportato in ospedale. Come sta?

