Dramma al funerale, si sente male e muore a soli 37 anni: Diego lascia due figli

Sembrava una giornata come tante, seppur segnata dal dolore per un addio. Invece, il caldo pomeriggio del 7 agosto si è trasformato in una tragedia improvvisa, lasciando senza parole chi conosceva Diego Rosicarello, 37 anni, una figura molto amata tra Ancona e Collemarino. Nessuno poteva immaginare che quel malessere improvviso si sarebbe rivelato fatale.

Malore improvviso per Diego Rosicarello: fatali quei minuti dopo la chiesa

Era andato a rendere omaggio a un conoscente nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo, a Castelferretti, ma poco dopo l’inizio della cerimonia, Diego Rosicarello ha cominciato a sentirsi male. Sudorazione intensa, respiro affannato, e una generale sensazione di disagio. Si è pensato subito alla calura opprimente del pomeriggio e alla temperatura interna della chiesa.

Ha lasciato la funzione per dirigersi verso il Caffè Emili, poco distante, in via Bissolati, dove ha chiesto un bicchiere d’acqua. Ma quel tentativo di trovare sollievo non è bastato. Dal bar è partita la chiamata al 112: l’allerta era ormai evidente.

Croce Gialla di Falconara: l’intervento tempestivo non è bastato

In pochi minuti, sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica della Croce Gialla di Falconara. Diego, disteso su una barella, era cosciente ma affaticato, e rispondeva con difficoltà alle domande dei soccorritori. I parametri vitali, rilevati con saturimetro ed elettrocardiografo, sembravano nella norma.

Tuttavia, il quadro clinico ha iniziato a peggiorare durante il tragitto verso il pronto soccorso di Torrette. Alle 15.59 il suo cuore ha cessato di battere. Gli operatori hanno avviato immediatamente il massaggio cardiaco, applicando il dispositivo automatico Lucas, sempre in dotazione. Nonostante ogni sforzo, alle 16.55, poco dopo l’arrivo in ospedale, è stata dichiarata la morte.

