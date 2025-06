Donald Trump, ‘incidente’ mentre sale sull’aereo presidenziale: le immagini virali (VIDEO)

Un attimo di distrazione e l’intera scena diventa virale. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha vissuto nelle scorse ore un episodio imprevisto e, per certi versi, ironico mentre stava salendo sull’Air Force One, destinazione Camp David. Nulla di grave, ma tanto basta per riaccendere i riflettori sul suo comportamento, sulla sua immagine pubblica, e su quell’autoironia che, notoriamente, non è mai stata il suo punto forte.

Trump, l’inciampo diventa virale

In un mondo dove ogni gesto dei leader viene passato al microscopio, Trump resta una figura centrale, divisiva e imprevedibile. Tra dichiarazioni roboanti, tweet spiazzanti e performance al limite del protocollo, l’ex tycoon continua a far parlare di sé. Questa volta, però, il motivo ha a che fare con qualcosa di più banale — e al tempo stesso altamente simbolico: un inciampo che ricorda molto da vicino un altro episodio che fece scalpore ai tempi della presidenza Biden.

Donald Trump struggles to get his umbrella inside Air Force One before he heads out to Mar-a-Lago to go golfing again.



This man is a global laughingstock. pic.twitter.com/FtTMt0XeHl — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 11, 2025

L’eco dell’ombrello volato via

Non è la prima volta che Trump è protagonista di momenti imbarazzanti connessi ai suoi movimenti. Durante il suo primo mandato, un altro episodio simile era diventato virale: in quell’occasione, il presidente, nel salire sull’Air Force One, non era riuscito a chiudere un ombrello per poter entrare nel velivolo. Con un gesto rapido e quasi comico, lo aveva semplicemente lasciato andare alle sue spalle, facendolo volare via. Un’immagine iconica, che per giorni aveva alimentato meme e ironie.

Il gesto scomposto, all’epoca, era passato come una semplice curiosità. Ma oggi, in un clima politico ancora più polarizzato, ogni minimo scivolone rischia di diventare una questione nazionale. E se è vero che Trump ha spesso fatto della propria energia fisica un elemento della sua narrazione pubblica, questi momenti – per quanto innocui – sembrano entrare in contrasto con quella costruzione di sé come uomo forte e instancabile. Per questo motivo, ciò che è accaduto nelle ultime ore proprio non ci voleva.

