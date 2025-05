Home | “Domenica In”, Mara Venier in imbarazzo per le parole di Iva Zanicchi (VIDEO)

Iva Zanicchi ha fatto ritorno a Domenica In, affascinando il pubblico con il suo caratteristico mix di emozioni genuine, ironia tagliente e una vitalità che sembra inesauribile. Nella puntata di ieri, domenica 11 maggio 2025, ospitata nel salotto di Mara Venier, la cantante ha condiviso aspetti intimi della sua vita, ricordando il compagno di una vita, Fausto Pinna, e regalando al pubblico una gaffe esilarante che ha messo decisamente in imbarazzo la conduttrice.

Iva Zanicchi, un omaggio a Fausto Pinna

Non sono mancati momenti di profonda commozione durante l’intervista. Iva ha ricordato il suo amato compagno, Fausto Pinna, scomparso di recente, con parole toccanti: “Fausto è sempre dentro il mio cuore. Chi ha perso il proprio marito sa che resta sempre con te. Certo, ho dei momenti tristi. Mi sdraio sul divano e i miei due cani mi saltano addosso per le coccole. Non vale la pena essere troppo tristi”. La sua testimonianza è stata un momento di autentica emozione per il pubblico presente in studio.

Progetti futuri e ricordi del passato

Nonostante l’età, Iva Zanicchi continua a guardare al futuro con ottimismo. “L’anno scorso Carlo Conti mi ha premiata a Sanremo. Il premio alla carriera si prende alla fine, ma io ho ancora tanto da fare”, ha dichiarato con il suo inconfondibile entusiasmo. Non mancano aneddoti divertenti, come quello sull’amica Ornella Vanoni, che l’ha chiamata per consigliarle l’abbigliamento da indossare per il premio, salvo poi richiamarla preoccupata per accertarsi che non fosse “morta”. Un episodio che testimonia il rapporto schietto e ironico tra due delle maggiori icone della musica italiana. Iva Zanicchi è anche riuscita a mettere a disagio Mara Venier. Cos’è successo?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva