Djokovic, il Re è tornato: ma c’è un campione che sprofonda

Il Re è tornato: è un Novak Djokovic tirato a lucido, grintoso e in palla quello che si presenta all’esordio sulla terra rossa parigina. Il campione serbo ha battuto con un netto 6-3, 6-3, 6-3 l’americano Mackenzie McDonald. Certo, l’avversario non era un ostacolo insormontabile, ma la solidità e la rapidità di Nole – che ha impiegato appena due ore per chiudere il match – hanno sorpreso chi recentemente lo aveva visto in difficoltà.

Qualche sbavatura solo nel secondo set, quando ha perso un turno di servizio, ma nel complesso Djokovic ha mostrato l’antica concretezza, rendendo più avvincente la battaglia in un lato di tabellone in cui si trova anche il nostro Jannik Sinner.

Se Djokovic ha brillato, un altro campione sembra avviato sulla via del declino. Daniil Medvedev ha deluso ancora una volta, cedendo in una battaglia al quinto set contro Cameron Norrie: 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-5 per il britannico. Una sconfitta sorprendente, sia pure su un terreno come la terra rossa che il russo non ha mai amato, ma sulla quale comunque ottenuto buoni risultati in passato.

Medvedev è stato capace di rimontare due set di svantaggio contro un avversario precipitato dai top 20 fino in posizioni di confine del ranking ATP. Oltretutto anche Norrie non è un amante della terra rossa. Nonostante questo, Daniil non è stato capace di chiudere il match, che si è trasformato in una maratona. Il britannico ha prevalso 7-5 al quinto set e ora affronterà il lucky loser Gomez, altro outsider che ha eliminato Kovacevic.

Djokovic convince, Medvedev naufraga

Alexander Zverev, finalista dello scorso anno, ha fatto valere la sua esperienza travolgendo in tre set l’americano Tien con un doppio 6-3 e un 6-4 finale. Sascha ha concesso pochissimo all’avversario, mantenendo saldo il proprio servizio e concedendo solo quattro palle break nel secondo set. In meno di due ore ha chiuso il match e si prepara a sfidare De Jong, che ha eliminato il nostro Francesco Passaro rimontando da 2 set a zero in favore dell’italiano.

Fra gli altri, bene anche Bublik e de Minaur, rispettivamente vittoriosi su Duckworth e Djere in tre set. Ha invece dovuto ritirarsi Dimitrov, che era avanti due set a uno contro l’americano Quinn. Mensik ha superato il padrone di casa Muller in quattro set, mentre Shevchenko ha avuto la meglio su Lajovic.

Il torneo avanza quindi con molte certezze e qualche sorpresa, e noi tifosi italiani ci apprestiamo a veder scendere in campo nella mattinata di domani i nostri migliori rappresentanti nei due tabelloni. Sinner contro il francese Gasquet nel singolare maschile, Jasmine Paolini contro la ex fidanzata di Matteo Berrettini, Ajla Tomljanovic, nel tabellone femminile.

