Dimissioni Papa, la lettera sarebbe già firmata: come funziona

Papa Francesco è ricoverato da una settimana al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite e le sue condizioni di salute destano una certa preoccupazione. Spunta un retroscena sul suo pontificato che riguarderebbe una lettera di dimissioni. Papa Francesco avrebbe già firmato una lettera di dimissioni in caso le sue condizioni di salute non gli permettessero più di portare avanti i suoi compiti. Quando l'ha firmata? Cosa significa?

Papa Francesco e l’ipotesi delle dimissioni

Papa Francesco è ricoverato in ospedale e, anche questa volta, si parla di ogni possibile scenario. Non è la prima volta che si nominano le dimissioni di Bergoglio. Le voci ricorrenti si erano infittite all'indomani del primo ricovero al Gemelli, il 4 luglio 2021. "Ogni volta che un Papa è malato, c'è sempre una brezza o un uragano di Conclave. Non so davvero da dove abbiano preso che stavo per presentare le mie dimissioni! Non mi è nemmeno passato per la testa!", aveva affermato il Papa, una volta guarito. L'anno dopo, Bergoglio aveva scherzato: "Piuttosto che farmi operare al ginocchio, mi dimetto. Per governare ci vuole la testa, non le gambe". Tuttavia, una lettera di dimissioni c'è ed è già stata firmata. Per quale motivo?

Papa Francesco ha già firmato una lettera di dimissioni: come funziona

Alla fine del 2022, fu lo stesso Francesco a spiegare di aver firmato fin dall’inizio del pontificato una lettera di dimissioni in caso di “impedimento medico” e di averla consegnata al Segretario di Stato. Il motivo? “Un Papa impedito da una grave malattia non potrebbe esercitare con sufficiente efficacia il ministero apostolico”, aveva spiegato il Pontefice, che avrebbe firmato le dimissioni già nel 2013, come riporta Il Corriere di Roma. Lo aveva ammesso all’inizio del 2023, confermando di aver scritto la lettera di dimissioni “due mesi dopo l’elezione”. Bergoglio, comunque, ha precisato che in caso di rinuncia, farebbe diversamente dal suo predecessore, Benedetto XVI.

