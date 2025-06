Tragico lutto, l’attore ci lascia a 42 anni

Un’assenza improvvisa, una voce che si spegne troppo presto. Il mondo del cinema si è risvegliato con una notizia che ha lasciato senza colpito tutti. L’annuncio è stato diffuso tramite un messaggio condiviso sui social media dal marito, suscitando immediatamente reazioni da parte di colleghi e fan. Ora, tutti sono stretti nel dolore per la scomparsa di un attore che, con grazia e passione, ha saputo lasciare un segno.

Koby Falks, un talento autentico

Sul grande schermo Koby Falks si era fatto notare per la capacità di dare spessore ai suoi personaggi e per una presenza scenica naturale. Conosciuto anche come Anthony Cox, aveva saputo costruirsi un profilo riconoscibile, apprezzato in particolare da una parte del pubblico per la sua versatilità.

La notizia della sua scomparsa è arrivata tramite un post pubblicato su Instagram dal marito, Sam Brownell: “Koby Falks, meglio conosciuto da familiari e amici come Anthony Cox, è scomparso all’inizio di questa settimana. Era amato da molti e ci mancherà”. Un annuncio che ha rapidamente fatto il giro della rete.

Il ricordo di chi lo conosceva davvero

Tra i primi a esprimere cordoglio c’è stato il suo manager, Matthew Leigh, che ha dichiarato: “Era organizzato, gentile e profondamente rispettoso: il tipo di persona con cui ti senti fortunato a lavorare”. Parole che restituiscono l’immagine di un professionista stimato e, soprattutto, di una persona dal forte spessore umano.

Nel corso della sua carriera, Koby Falks si era fatto notare non solo per il talento, ma anche per l’impegno costante nel promuovere una rappresentazione più inclusiva all’interno dell’industria dell’intrattenimento, diventando un punto di riferimento per molte persone nella comunità LGBTQ+.

